Fuente Palmera reconoce a Jesús Aguirre su labor como médico de una generación

Fuente Palmera (Córdoba), 5 jul (EFE).- La colonia de Fuente Palmera ha reconocido este domingo la labor desarrollada por el hoy consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre (Córdoba, 1951), como médico de familia durante veinticinco años, lo que ha abarcado toda una generación.

Así lo ha destacado el alcalde de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz Moro (IU), para quien Jesús Aguirre "ha sido uno más de la colonia de Fuente Palmera, un médico que ha estado veinticinco años aquí, que ha visto pasar una generación de colonos y colonas, que ha atendido a multitud de personas en las aldeas".

En declaraciones a los periodistas antes de la entrega del título de hijo adoptivo de la colonia a Aguirre, del que "muchos no saben que no es de Fuente Palmera", ha recalcado el alcalde, el consejero ha dicho que se siente "colono", el gentilicio de los naturales de este municipio que procede de su nacimiento como colonia promovida por Carlos III y que hoy conmemora el 253 aniversario de su fundación en 1767.

"Uno es de donde pace y no de donde nace, son veinticinco años los que he estado trabajando, viviendo en Fuente Palmera, mis niños nacieron en Fuente Palmera, mi mujer ha sido médico durante doce años en Fuente Palmera", ha dicho Aguirre, que ha añadido que se siente relajado al acudir a recoger una distinción que es "motivo de orgullo", debido a que "mi vida diaria es muy complicada y hoy ha sido como un 'kit kat'".

Para el consejero, "uno es médico primero, lo de político es una cosa circunstancial, lo que soy es médico de familia, soy médico toda mi vida y seré médico hasta que fallezca".

En esta línea, ha explicado que "lo de política es algo que te encuentras entre medio, en que estás trabajando e intentas aportar a la política lo que he aprendido con todos ellos, con mis colonos, en mi consulta", en todo caso, "es algo circunstancial".

Durante los cinco lustros en los que ejerció en el municipio, "he visto fallecer a los abuelos de los actuales que están aquí, he tratado a los padres y les he cuidado a los niños, eso es un lazo, pero en la medicina, y, sobre todo en la medicina de familia, es un lazo muy íntimo, porque trata a la comunidad entera, no sólo desde el punto de vista sanitario", ha reatado.

Por ello, "sé perfectamente -ha continuado Aguirre- cuáles eran sus problemas desde el punto de vista económico, social, de relaciones, esa es la importancia de la medicina de familia, eso es vivir veinticinco años en el pueblo y sentirte en el pueblo y que vas por el pueblo y vas saludando y a cualquiera que veo ahora mismo sé quiénes eran sus padres y sus abuelos".

El alcalde colono, que se refirió a Aguirre como "nuestro consejero" aprovechó su presencia para "agradecerle en estos meses de pandemia la coordinación directa que hemos tenido tanto con él como con el gerente del distrito (sanitario) como con el director del Centro de Salud porque nos ha ayudado en los momentos más difíciles".

Aguirre llegó a Fuente Palmera, que en la actualidad tiene 9.783 habitantes en nueve núcleos de población más el central, desde Carcabuey en 1982 y salió, ya en 2008, para ocupar una plaza en Córdoba, que mantiene en la actualidad en excedencia en el Centro de Salud del Sector Sur. Antes había estado destinado en otros dos municipios cordobeses, Villa del Rio y Peñarroya-Pueblonuevo.