La fuerza devastadora de unos dedos

"¿Tiene mucha fuerza?", le ha preguntado el abogado de la acusación a José Enrique Abuín Gey, el Chicle, en el banquillo por el asesinato de Diana Quer. "En los dedos, sí. Puedo levantar mi peso con dos dedos de cada mano", ha respondido el acusado.

Una fuerza devastadora, un poder demoledor de unos dedos que agarraron el frágil cuello de una joven de 18 años, asesinada en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) o quizás en la localidad próxima de Rianxo -el juicio lo determinará-, una madrugada de agosto de 2016 en su encuentro fatal con el Chicle.

Lo ha reconocido el acusado en su declaración. Ha admitido esa fuerza que, según él, no calculó en ese momento. Y es que no se dio cuenta de la presión que estaba ejerciendo sobre el cuello de Diana. Solo se percató de que estaba parada. "No se movía", ha relatado Abuín.

Y sí. Deseándolo o no, sus dedos tuvieron un efecto demoledor y provocaron daños "colaterales" en la familia de la víctima, difíciles ya de paliar.

Daños que en un caso tan mediático como el de este crimen no han pasado desapercibidos para nadie. Pero hoy, ante los cinco hombres y las cuatro mujeres que conforman el jurado popular de este proceso, se han hecho aún más patentes.

Lo ha dicho el padre de Diana, Juan Carlos Quer: el crimen ha destrozado cuatro vidas, no solo una. De ello dan fe los sucesivos cruces de acusaciones mutuas y denuncias entre los progenitores de la víctima, que además conocen y reconocen los efectos que el asesinato ha tenido en la salud mental de su hija pequeña, Valeria.

Hoy, Juan Carlos Quer y Diana López-Pinel estaban citados en la vista oral para declarar como testigos. No querían encontrarse, al menos ella, como lo ha hecho saber casi a gritos antes de que empezara la sesión.

Pero independientemente de sus desavenencias, que quizá deberían ser menos públicas, Quer y López-Pinel eran los padres de la víctima, la querían y la conocían. En eso sí han coincidido. Y en describirla como una joven frágil, consecuencia de haber sido una bebé prematura, han dicho.

Diana era una chica "absolutamente vulnerable" y su padre la "visualiza" como "un cervatillo indefenso, sin capacidad de defensa frente a este individuo", el Chicle, al que la madre de la víctima ha querido enfrentarse. El presidente de la sala y los policías se lo han impedido.

Con 1,75 de estatura pero tan solo 53 kilos de peso, Diana no pudo defenderse de la fuerza de los dedos de Abuín, que hoy ha hecho un relato tranquilo y aprendido, porque la estrategia de su defensa, ejercida por una letrada de oficio vehemente y con tablas, es demostrar al jurado que no existen pruebas objetivas de los delitos de los que se le acusa.

Por eso, en su declaración, el Chicle, vestido con pantalón y cazadora vaquera y zapatillas deportivas, se ha empeñado en insistir en que su intención no era matar a Diana, solo evitar que esta le delatara.

Ha intentado responder con seguridad a las preguntas y ha negado todo lo que le puede incriminar en espera de que las pruebas periciales se inclinen a favor de una u otra parte.

Demostrar que la violó es para las acusaciones algo fundamental, porque de ello puede depender que la condena sea la de la prisión permanente revisable. La defensa, por su parte, juega la baza de la inexistencia de vestigios biológicos que acrediten la agresión sexual.

Aún quedan muchas sesiones para un jurado que no lo tendrá fácil. El crimen de Diana Quer ha sido uno de los más mediáticos de los últimos tiempos. A esos cinco hombres y cuatro mujeres que deberán dirimir sobre el grado de culpabilidad del Chicle les pesará lo que han visto y leído en los medios durante estos más de tres años.

María Fernanda Álvarez, la letrada del acusado, les ha pedido que se "desinfecten" y se "desprendan" de todos los juicios de valor para ser "imparciales e independientes". A buen seguro que lo intentarán.

Sea cual sea el resultado final de este juicio, sobre la mesa de debate volverá a planear la misma pregunta: ¿debe juzgarse un caso como este con jurado popular?.

