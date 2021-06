Fujimori daña la economía con la inestabilidad, dice el economista jefe de Castillo

Lima, 15 jun (EFE).- La inestabilidad generada por Keiko Fujimori en su intento por no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales de Perú genera "daño económico y social" y "nerviosismo" en los mercados, afirmó este martes Pedro Francke, principal asesor económico del virtual presidente electo Pedro Castillo.

Ante la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), Francke, que asumió el rol de portavoz económico del candidato izquierdista que lidera el recuento de votos a falta de la proclamación definitiva de su triunfo electoral, expresó que, de hecho, son los mensajes de Fujimori los que perjudican al país con su "zozobra" y pedidos de "subversión".

Por el contrario, Francke apuntó que el empresariado nacional y extranjero que estos días ha mantenido reuniones con Castillo y su equipo técnico ya no tienen dudas sobre el plan económico que aplicaría su Gobierno y descartan todos los "juicios deformados o el engaño" directo que se dijeron sobre el mismo durante la campaña.

NI EXPROPIACIONES NI CONFISCACIONES

"El profesor Castillo ha declarado, yo lo he repetido: no habrá expropiaciones, no habrá nacionalizaciones, no habrá expropiación de ahorros, no habrá confiscación de salarios... En fin, eso lo hemos aclarado reiteradamente. Hasta la semana pasada todavía era algo que debía ser aclarado (con los empresarios) pero, honestamente, ayer tuve otra reunión y eso ya no era ni un tema", dijo.

A su juicio, tanto para los empresarios como para Perú en su conjunto, está "claro" que no habrá "expropiaciones, estatizaciones, control de precios generalizado ni todas esas cosas que dijeron en la campaña deformando totalmente o engañando directamente y totalmente respecto a nuestras propuestas económicas".

"Está bastante claro, o sumamente claro. Ya ni lo preguntan los empresarios, pues se da por hecho. Las falsedades han sido aclaradas y ahora lo importante es que Perú tenga un presidente formalmente elegido para de inmediato resolver esta inestabilidad económica, reactivar la economía y el empleo en un corto plazo", razonó.

QUIEREN UN GANADOR

Según Francke, los inversionistas con los que mantuvo encuentros estos días han afirmado que todo ha sido "positivos e interesantes", pero mantienen que ahora lo importante es esperar a que se "oficialice al ganador".

"Y eso es lógico, alguien que quiere invertir, contratar en Perú quiere que esta situación de inestabilidad, polarización y hasta violencia en algunos casos se termine y poder volver a las relaciones normales económicas en paz y tranquilidad", añadió.

Perú realizó el pasado 6 de junio la segunda vuelta de sus elecciones generales entre Castillo (izquierda) y Keiko Fujimori (derecha), y todavía no se han proclamado los resultados oficiales.

Castillo lidera el recuento de votos con el 99,935% de los votos escrutados por un margen pequeño pero suficiente como para darle la victoria.

Sin embargo, Fujimori denunció sin pruebas fehacientes la comisión de "fraude sistemático" y pidió anular más 200.000 votos en zonas ampliamente dominadas por su rival.

Ahora el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máximo órgano electoral de Perú, se encuentra revisando esos pedidos, ninguno de los cuales, de momento, ha sido aceptado.

Asimismo, ninguna misión de observación internacional, entre ellas la de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha encontrado indicio alguno de fraude o irregularidades graves en este proceso.