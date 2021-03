Gabilondo apuesta por "no tocar ahora la fiscalidad" en la región y no quiere eliminar la educación concertada

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Ángel Gabilondo, considera que durante estos dos años que quedan para gobernar en la Comunidad de Madrid no se debe tocar la fiscalidad y ha indicado que su partido "no quiere eliminar la educación concertada".

En una entrevista con 'La Sexta', recogida por Europa Press, pese a que está en el programa del PSOE hacer una reforma fiscal, en este momento, Gabilondo ha indicado que por ahora no es partidario de que se toque la fiscalidad en estos dos años que puede durar un gobierno por las elecciones anticipadas.

"Creo que con sinceridad, en esta coyuntura, en estos dos años no hay que tocar la fiscalidad. Estamos en una legislatura con mucha esterilidad, sin Presupuestos. Ahora hay que reforzar la sanidad pública y la educación", ha reivindicado.

De hecho, en materia educativa a especificado que no propone la eliminación de la educación concertada, sino que lo que sugiere es que se defienda "a capa y espada la educación pública".

Sobre si es partidario de eliminar el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, una vez que gobernara, Gabilondo ha indicado que no le gustó este proyecto con un tinte "electoral" pero que, pese a ello, no están por la demolición de ello, sino en que se convierta en un hospital público "de verdad", con "una plantilla de verdad y que no se limite a trasladar a personas de un sitio a otro".