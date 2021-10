Gabilondo asegura que no será sectario: "No quiero ni puedo excluir a nadie"

Madrid, 27 oct (EFE).- El futuro Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha asegurado este miércoles en el Congreso que no será sectario en su nuevo cargo y que trabajará por el interés de todos los ciudadanos: "No debo, ni quiero, ni puedo excluir a nadie, ahora no debo ser partidista ni sectario".

De esta forma se ha pronunciado Gabilondo en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo que ha aprobado por 27 votos a favor y 4 en contra la "idoneidad" del candidato y ahora debe elevar la propuesta favorable a los plenos del Congreso y del Senado.

La candidatura de Gabilondo es una propuesta conjunta tras el acuerdo alcanzado por el PSOE y el PP para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, que han rechazado Vox y Ciudadanos al entender que supone un "reparto de cromos".

Durante su comparecencia, el exministro de Educación y exportavoz socialista en la Asamblea de Madrid ha subrayado que nunca ha estado afiliado a ningún partido y que lo que le ha llevado a "estar en un lugar u otro" son sus convicciones, principios y valores.

"Lo que no podré es arrancarme las convicciones, la experiencia de vida, el servicio público, el amor institucional, la dimensión social, esto no me lo puedo quitar, no se quita con lejía, forma parte de la vida de uno", ha advertido Gabilondo, que ha asegurado, no obstante, que en su nuevo desempeño profesional procurará "no ofender teniendo estos principios".

Ha rechazado la acusación de "sectario" y "antidemocrático" del portavoz de Vox Julio Trilla, que le ha recriminado que en las últimas elecciones a la Asamblea de Madrid hiciera un llamamiento para aislar a su formación: "Usted pide excluir a la tercera fuerza política de España y eso le invalida como demócrata", ha dicho el diputado.

"Si en algún momento he dicho algo en una campaña, en un momento de confrontación electoral, entiéndase como una toma de posición política y electoral; marcaba las preferencias de con quien gobernar o no, no estaba hablando de que excluyamos a las personas", ha aclarado Gabilondo.

Desde Ciudadanos, el senador José Luis Muñoz ha afirmado ser consciente de la valía, el perfil dialogante y la honestidad del candidato, si bien ha rechazado su propuesta para no participar en el "juego de repartos de cromos sin pudor y sin miramientos".

Los portavoces del PSOE y del PP han valorado la trayectoria de Gabilondo y su talante, aunque el segundo ha advertido de que el hecho de alcanzar un acuerdo para renovar la institución no implica que su partido no vaya a estar "atento y vigilante a la independencia" de la institución.

El futuro Defensor del Pueblo ha recordado que María Teresa Jiménez Becerril y Patricia Bárcena García serán las adjuntas primera y segunda, respectivamente.