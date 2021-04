Gabilondo defiende a Marlaska al llamar al PP "organización criminal" y piensa que "no se ha equivocado"

"Esa expresión no es solo del ministro, sino que está también acuñada en unos documentos judiciales", sostiene

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha defendido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de haber llamado al PP en un acto de campaña "organización criminal".

Varios dirigentes del PP han pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de que este haya tachado al partido de Pablo Casado de "organización criminal" durante un acto de campaña del PSOE hoy en Getafe.

"No creo que se haya equivocado diciendo eso. Yo no hablo de esa manera, pero yo creo que él habla como una persona que ha sido amenazada de muerte por algunos que no han sido condenados explícitamente. Está hablando como una víctima y desde su experiencia", ha defendido Gabilondo en una entrevista con 'La Sexta', recogida por Europa Press.

Para el candidato socialista el PP, por ejemplo, "ha debilitado la sanidad pública y ha confirmado unas políticas que han sido de recortes, privatizaciones y una visión general de utilizar los intereses generales para fines particulares, es decir, corrupción".

"Esa expresión no es solo del ministro, sino que está también acuñada en unos documentos judiciales. Cada uno tiene su manera de hablar y de expresarse", ha zanjado. .