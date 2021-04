Gabilondo hará un "cinturón sanitario a Vox" y pide a todos los partidos que se unan: "Hay que aislarles"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha trasladado este domingo que hará un "cinturón sanitario a Vox" y ha pedido a todos los partidos políticos que lo hagan, porque "son una amenaza para la democracia".

En una entrevista con 'La Sexta', recogida por Europa Press, Gabilondo ha insistido en que siente amenazada la democracia por algunas "posiciones de ultraderecha" y cree que deben tomar una "posición firme". "Vamos a hacer un cinturón sanitario a Vox explícitamente y llamo a todas las fuerzas democráticas a que lo hagamos. La ultraderecha no puede estar incidiendo en este modo en la democracia española", ha lanzado.

El candidato socialista ha hecho esta propuesta a todos los partidos, especialmente al PP al que pide que no pacte con esa formación, porque "entre racismo o no, no hay neutralidad y entre fascismo o no, no hay neutralidad".

Ha reconocido que le parece "mal" la equidistancia, pero peor decir que las amenazas de muerte que han sufrido "son inventos o un montaje". "Lo que hay que hacer es aislar a Vox. Tenemos que luchar para que no ganen poder institucional", ha lanzado, al tiempo que ha avanzado que van a evitar "toda presencia en espacios donde esté Vox".

Sobre si planteará un acto conjunto con los partidos de izquierda para reflejar esa unión, Gabilondo cree que deben hacer "alguna acción" donde quede claro que están las fuerzas democráticas por la ultraderecha y defender la democracia.