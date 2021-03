Gabilondo: Yo estoy en la izquierda que cambia las cosas, no la que gesticula

Madrid, 20 mar (EFE).- El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha defendido su actitud "seria y formal" para liderar un gobierno, una candidatura en la que los madrileños hallen respuestas y propuestas para sus necesidades: "Yo estoy en la izquierda que cambia las cosas de veras, estoy entre y con los progresistas que no gritan ni gesticulan".

Gabilondo ha presentado este sábado su campaña "Gobernar en serio", en la que convierte en virtudes las críticas que recibe por ser "soso, serio y formal", una presentación en la que ha estado arropado por el secretario general socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El candidato socialista ha pedido que durante esta campaña electoral se respete "la inteligencia de la ciudadanía" dejando a un lado la "demagogia y el cinismo", y aparcando "las fantasías y los delirios", porque frente a los "mensajes absurdos" hay que hablar de Madrid y de sus problemas.

Ángel Gabilondo, repitiendo la idea del vídeo con el que se presenta como candidato, ha reiterado que reconoce que es "soso", pero en el sentido de "sosegado", porque no le gusta "vociferar", y porque cuando se trata de abordar la pandemia o la recuperación económica se niega a resumir su programa "en un tuit". "Tengo mucho más que decir".

Reconoce también ser "serio", pero no como contrario de divertido, sino como contrario de "frívolo". "Me tomo las cosas en serio", ha dicho, y rechaza "el espectáculo" político regional en el que el "insulto" no le representa, porque no cree que el "odio" o la "tensión" sean "el camino para resolver los problemas".

Tras las "soflamas" a las que ha asistido Madrid en los últimos días, Gabilondo ha pedido a todos los partidos un esfuerzo para centrarse y evitar mensajes "absurdos" sobre libertad, comunismo o ultraderecha, que dan una imagen hacia el exterior de desconcierto y causan una "profunda vergüenza" dando a entender que la región está "en una feria de disparates" cuando lo que más falta hace es una gestión "responsable y eficaz".

La estabilidad del Gobierno, ha continuado Gabilondo, no viene por mantener en él a un partido de "malas prácticas", con cuatro presidentes distintos en los últimos seis años de los cuales tres "se han visto ante la justicia por distintos temas relacionados con la corrupción".

"Es imprescindible superar esto, no podemos tener una Comunidad donde quede en cuestión la ética pública", ha aseverado.

Gabilondo ha reiterado que por "cada segundo que otras candidaturas invierten en desbarrar o en excluir", él invertirá el tiempo en "proponer" para cambiar Madrid, para mejorar la situación de la sanidad o de la educación, para garantizar que la libertad de elección llega después de asegurar a todos los ciudadanos la igualdad de oportunidades y unos buenos servicios públicos.

"Esa es la opción política sobre la que decidimos el 4M, no sobre fantasías ni eslóganes demagógicos", ha dicho, porque "los gritos que no dejan escuchar" o las "posiciones extremistas" en realidad "solo sirven para tapar los problemas reales y eso tiene consecuencias graves y profundas, crean división y heridas que tardan tiempo en cerrar, como se ha visto en otras zonas del mundo que han sufrido esta 'pandemia política'".

En este sentido, ha repetido que Madrid no puede seguir en esta situación "ni un día más", generando una imagen de "inestabilidad" que "hace tambalear las oportunidades". "Necesitamos la mejor versión de Madrid en este momento de encrucijada histórica, crucial para Madrid y para España".

"Y aquí me tenéis, dispuesto a vertebrar una mayoría que nos lleve por ese camino", con una actitud alejada del perfil "agresivo o incisivo" porque dice no estar en política "para incendiar las redes" ni para hacerse "un nombre", sino para "debatir y proponer, no para sobreactuar".

"Frente al histrionismo, yo acepto las catorce acepciones de la palabra serio. Bienvenida sea la seriedad", ha dicho, antes de concluir: "Y lo digo muy en serio".