Gabilondo lamenta la "desigualdad" en barrios como Villaverde: "Sois nuestra casa. No lo podemos aceptar"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha lamentado la "desigualdad" que hay en muchos barrios de Madrid como Villaverde, siendo una región "tan rica" y con distritos tan "abandonados".

"No podemos aceptar vivir en una comunidad rica con esta desigualdad. A uno, que no vive en este barrio, le da vergüenza pensar que haya distritos tan abandonados en una comunidad tan rica con los recursos que tenemos. No hya derecho en que esto ocurra. Me uno a vosotros y pongo mi palabra porque ni un impuesto más se os puede pedir en estas circunstancias", ha incidido Gabilondo en un acto celebrado en Villaverde.

Así, ha pedido dejar a un lado "los debates estériles" y centrarse en lo fundamental que es "resolver los problemas de los ciudadanos, la lucha contra la pandemia, la vacunación, la recuperación económica y la reconstrucción social sin dejar a nadie atrás".

El candidato socialista ha insistido en que no quiere "confrontaciones, exclusiones ni extremismos" y ha asegurado que Villaverde es la casa de los socialistas, porque sin ellos "no hay un Madrid diverso".

"No vengo a alarmar, vengo para que luchemos por nuestros derechos y defender nuestras convicciones. Vamos a hacer un proyecto de progreso y transformación. No vengo a pedir el voto, pero sí que votéis por lo que sentís cada uno", ha lanzado.