Gabilondo pide a Ayuso que deje de "confrontar nuevamente" con el Gobierno de España por las vacunas

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha pedido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que deje de "confrontar nuevamente" con el Gobierno de España por las vacunas.

Así se lo ha solicitado Gabilondo durante un acto en el municipio de Arganda del Rey, después de que se haya conocido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cuestionado los datos de contagios que registra la Comunidad de Madrid y Ayuso le haya contestado que "se piensa el ladrón que todos son de su condición".

"No confrontemos con el Gobierno de España nuevamente. No podemos estar permanentemente haciendo que la política en Madrid tenga el único objetivo de confrontar con el Gobierno de España. La Comunidad tiene un Gobierno fallido y estéril, sin presupuestos y que no ha legislado", ha criticado.

En cuanto a la Sputnik, ha insistido en que él no se la pondría y ha "desaconsejado" que "alguien se la ponga". "Si algún día se homologa ya hablaremos de ella, pero la Comunidad tiene que seguir la estrategia dictada por el Consejo Interterritorial", ha zanjado.