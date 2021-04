Gabilondo pide parar la "espiral de extremismo y confrontación" tras el altercado en Vallecas

Pide a las fuerzas políticas evitar la "agresividad verbal"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha vuelto a condenar este jueves lo altercados acaecidos ayer en el acto de campaña de Vox donde fueron increpados y agredidos con piedras, y ha solicitado parar esa "espiral de extremismo y confrontación".

"Estamos en una espiral que hemos de frenar con toda claridad, porque el extremismo alimenta el extremismo. No queremos la radicalidad, sino que cada cual exprese sus ideas con convicción en las votaciones del 4 de mayo. No estoy pidiendo el voto para nadie, sino que nos toca expresar las ideas en la votación y no ir por el camino equivocado de la confrontación", ha lanzado Gabilondo en un acto en Alcorcón.

Para acabar con ese "extremismo", el candidato socialista propone que los que se presentan a las elecciones eviten la "agresividad verbal" y "no estimulen la confrontación". "La primera responsabilidad es la nuestra y tenemos que hacer un llamamiento a la ciudadanía para que trate de elegir a personas y proyectos y nosotros centrarnos en sus problemas", ha insistido.

A su juicio, se debe estar hablando de "vacunación y cómo contener el virus" porque los políticos están "para reconstruir Madrid y no para descalificar y confrontar".