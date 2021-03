Gabilondo (PSOE) avanza incorporaciones "de personas con capacidad de gobernar" pero no confirma que sean ministros

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha explicado este martes que en los próximos días se anunciarán nuevas incorporaciones a las listas socialistas de cara a los comicios del próximo 4 de mayo de "personas con capacidad de gobernar y que la sociedad conozca" aunque en este momento no cuenta con información de que ningún ministro se vaya a incorporar a las mismas.

En declaraciones a RTVE recogidas por Europa Press, Gabilondo ha aclarado que la responsabilidad de la configuración de las listas es de la Secretaría General del partido y la Comisión de Listas, que consultan con él, pero ha subrayado que en este momento no tiene "ninguna información" que le "haga pensar que ninguno de los ministros vaya a venir ahora a Madrid".

Al ser preguntado expresamente por la posibilidad de que miembros del Gobierno de Pedro Sánchez se sumen a la candidatura que él encabeza, ha recordado que cuando se habla de Ejecutivo es un concepto que tiene "cierta extensión" y no contempla únicamente a los ministros sino que es más amplio, tal como es el caso de la actual secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, que será la 'número 2' de la lista.

"Sí tengo noticias de que va a haber nuevas incorporaciones. No tengo sinceramente ninguna información que me haga pensar que ninguno de los ministros vaya a venir ahora a Madrid", ha señalado el candidato socialista.

En cualquier caso, sí ha indicado que se sumarán personas "que tienen capacidad de ejecución o realización, de asunción de responsabilidades en un gobierno". "En estos próximos días van a ir incorporándose personas porque nuestra idea es tener configurado una serie de personas con capacidad de gobernar y que la sociedad conozca", ha concretado.

El líder socialista también ha precisado que cuando dijo que no pactaría con el Podemos de Pablo Iglesias estaba expresando una preferencia de acordar con Más Madrid y Ciudadanos y la "exclusión" de un planteamiento político basado en la confrontación o en acabar con el fascismo, defendiendo así la necesidad de huir de "posiciones planteadas en el extremismo y la confrontación" y luchar contra la "antipolítica" que provoca "desafección" en el ciudadano.

"Yo digo que prefiero", ha subrayado cuando se le ha preguntado si excluye cualquier pacto con Pablo Iglesias, al tiempo que ha aclarado que hablará "con todos". "Creo en la necesidad de construir a través del diálogo", ha subrayado Gabilondo.

'NO SOY DEL CLUB DE LA COMEDIA'

Frente a ello, ha apostado por un gobierno basado en la seriedad, el rigor y que genere confianza. "No soy del club de la comedia", ha subrayado para defender que los ciudadanos aprecian que "no quiera disfrazarse" y aparecer como algo que no es.

En este sentido, ha censurado a los políticos frívolos en el sentido de considerarse "un fin en lugar de un medio o un instrumento" para cambiar la vida de las personas o que creen que son "el personaje de una serie de ficción".

"No estamos en política para ser divertimento de personajes sino para hacer algo serio desde un gobierno serio", ha zanjado.