Gabilondo quiere "ganar con otros" pero con el liderazgo del PSOE

Madrid, 1 may (EFE).- El candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha asegurado este sábado, penúltimo día de campaña, que antes "prefería perder con otros, que ganar solo" pero ahora prefiere "ganar con otros", aunque ha subrayado que el PSOE es quien debe "liderar la alternativa" a un posible Gobierno del PP con Vox.

"Alguna vez dije, sería en otro tiempos, que prefería perder con otros que ganar solo y me dijeron, eso no se dice, así que lo he cambiado y ahora prefiero ganar con otros", ha comentado en un mitin de campaña celebrado en el barrio madrileño de Aluche en el que ha estado arropado por el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; y el candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña y secretario de organización del PSC, Salvador Illa.

En este penúltimo día de campaña, el candidato socialista ha aseverado a la ciudadanía que “no les va a fallar” porque él no quiere para Madrid “el uniforme de la uniformidad”, por lo que trabajará “por una sociedad donde todos y todas, con toda la diversidad y pluralidad, podamos trabajar en una dirección”.

Ha vuelto a insistir en que el “único” programa del PP es “confrontar” con el Gobierno de España y ha pedido dejar a un lado "quejas, lamentos y resignaciones”, para lo que ha instado a la ciudadanía a votar para “hacer que pase algo realmente distinto, más allá de la incertidumbre”.

“Vivimos en un clima de odio, miedo y amenaza, y yo voy a trabajar con el PSOE para rebajar la crispación y buscar acuerdos para gobernar para todos y todas, para no dejar a nadie en el cambio”, ha afirmado.