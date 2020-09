Gabilondo rechaza recabar 3 votos aislados de Cs para moción de censura

Madrid, 22 sep (EFE).- El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha desmentido este martes "que haya habido algún contacto" con diputados de Ciudadanos para buscar tres apoyos aislados que hagan viable una moción de censura contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y ha "desautorizado absolutamente" esta opción.

"Estoy en contra de ese modo de proceder", ha declarado Gabilondo en una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, negando así la información publicada por 'Voz Pópuli', según la cual parlamentarios del PSOE habrían sondeado a miembros de Cs con este fin.

Gabilondo ha manifestado su desacuerdo con la idea de "ir buscando traviesamente" los "apoyos aislados" de otros grupos, y ha afirmado que "si se desarticula por alguna razón el Gobierno" buscará "cómo sumar fuerzas".

Los grupos de la izquierda en la Asamblea de Madrid suman 64 de los 132 escaños de la Asamblea (37 del PSOE, 20 de Más Madrid y 7 de Unidas Podemos) por lo que necesitarían al menos tres votos más para hacer prosperar una moción de censura contra Ayuso.

Respecto a la denominada Mesa de Emergencia Madrileña convocada por Más Madrid para impulsar una moción de censura, Gabilondo ha afirmado que acudirá "con mucho gusto", aunque ha apostillado que si sólo la izquierda participa en ese foro "la mesa empieza a ser menos mesa".

"Lo que quiero es que trabajemos juntos", ha insistido Gabilondo, y ha recalcado que ahora mismo su mayor prioridad es "abordar la pandemia".

Más Madrid abrirá la ronda de reuniones de dicha mesa mañana a las 12:00 horas con Unidas Podemos, y también concretará en los próximos días un encuentro con Gabilondo, según ha dicho el portavoz de la formación, Pablo Gómez Perpinyà.

Éste ha lamentado la negativa de Ciudadanos a participar en la mesa, que ve como "la constatación de la decepción en la que se ha convertido" el partido naranja, que a su juicio se ha colocado "muy lejos de lo que los votantes de Cs esperan de su partido".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, César Zafra, ha reiterado que no piensa asistir a la mesa convocada por Más Madrid, ni siquiera "como oyente", y ha censurado que haya algunos parlamentarios centrados en el "rédito político" y no "en ayudar".

"No entiendo que en este momento se planteen mociones de censura (...) no tenemos ningún interés en meternos en conversaciones que no ayudan a nada", ha recalcado Zafra, quien ha dado "importancia cero" a los "rumores de pasillo" sobre los sondeos del PSOE a diputados de Ciudadanos.

La portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, ha manifestado su "total disponibilidad" a estudiar una moción de censura, pero ha admitido ser "algo pesimista" ante la negativa de Cs a sumarse a la iniciativa.

"Una moción de censura en esta situación puede ser un movimiento algo torpe, que puede generar lo contrario a lo que necesitan los madrileños, que es echar del Gobierno a Isabel Díaz Ayuso", ha advertido Serra, quien aboga por incluir a "la sociedad civil" en las reuniones.

La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha comentado: "A mí me parece muy bien que se reúnan y que se entretengan y que estorben lo menos posible al Gobierno".

"Ya me contarán qué va a aportar la izquierda a la gestión de la Comunidad de Madrid. ¿Qué sabe de gestionar Isa Serra, qué sabe de gestionar el señor Perpinyà, qué va a gestionar el señor Gabilondo?", ha preguntado.

Por último, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha asumido que en algún momento "la izquierda querrá presentar una moción", porque "llevan años con el mismo objetivo", basado en "destruir a un adversario político para hacerse con el poder".

Y les ha exigido que, "cuando la pierdan", sean sus dirigentes quienes dimitan.