Gabilondo: La única palabra que tiene en la boca Ayuso es Sánchez

Madrid, 18 abr (EFE).- El candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha espetado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que la "única palabra que tiene en la boca es Pedro Sánchez" y le ha recordado que es él quien se presenta en la región madrileña, no el presidente del Gobierno.

Así lo ha asegurado este domingo, primer día de campaña, durante un acto telemático desde la sede de a calle Ferraz, en el que ha estado acompañado por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la número cinco de la candidatura, Irene Lozano.

"Pedro Sánchez es Pedro Sánchez y Ángel Gabilondo es Ángel Gabilondo. Y a estas elecciones, qué le vamos a hacer, me presento yo, señora Ayuso”, ha aseverado el candidato socialista.

Además, ha arremetido contra la candidata a la reelección porque “sólo tiene un palabra en la boca” que es Sánchez y ha criticado que “no tiene más proyecto” para la Comunidad de Madrid que la “confrontación” con el Gobierno de España.

“Echas a Sánchez la culpa de todos tus errores y no ves los errores propios. Virus, Sánchez. Toni Cantó, Sánchez. No puedo resolver algo, Sánchez. Madrid no te debe tres, tú nos debes una porque definitivamente no puedes vivir sin nombrar a Sánchez”, ha afirmado.

Ha vuelto a reiterar que hay que poner fin a los más de veinte años del Gobierno del PP en la región madrileña porque se está alargando un “proceso de degradación que no puede soportarse más” porque Madrid es el “epicentro vergonzoso de la corrupción”.

Por ello ha pedido el voto por el partido socialista, “por pura higiene”, ante unas elecciones que, según Gabilondo, ha tenido dos responsables: Ciudadanos e Isabel Díaz Ayuso.