Gabilondo ve "difícil" que el Gobierno de Ayuso "dure demasiado" y cree que hay "cierta desconfianza" en esa coalición

Reitera que no emprenderán una moción de censura sin saber que pueden contar con "éxito"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha tachado de "difícil" que el Gobierno regional "dure demasiado" porque considera que parece haber cierta "desconfianza" en la coalición PP-Cs y se ha mostrado preocupado por el hecho de que esa "supuesta relación controvertida" repercuta en las políticas de Madrid cuando ahora es cuando "más estabilidad se necesita".

"Mi mayor preocupación es que esta mala relación o supuesta relación controvertida en el Gobierno regional incida en la gestión de las políticas de Madrid, porque la estabilidad ahora es lo más importante y lo más deseable", ha trasladado Gabilondo en rueda de prensa telemática posterior a la Junta de Portavoces.

Sobre los rumores de una posibilidad de convocatoria de elecciones en el Gobierno regional, el portavoz socialista dice haber notado que cuando dimite el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, se produce "una alegría en Vox" y cree que siempre que en Cs "hay cierto movimiento en algún sentido aparece el anuncio de posibles elecciones". A raíz de ahí, ha indicado que se encadenan "una serie de rumores" y "se nota que parece que genera una cierta desconfianza en esa coalición" y que lo sucedido "acerca más al PP y Vox y Cs queda en una situación que ellos sabrán cuál es".

En este punto, ha reiterado que la prioridad del PSOE es poner todos sus objetivos en luchar contra la pandemia, y que no emprenderán una moción de censura sin saber que pueden contar con "éxito". Por ello, piensa que se debe hacer "sin meter a los madrileños en la incertidumbre ni generando confusión" y ha insistido en que esto "no se trata de una falta de coraje" sino que no les parece el momento "con el número de fallecidos que hay" y una situación "de no control".

El portavoz socialista ha asegurado que "en ningún momento" ha dicho que se "sacrificaría" para que el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, "fuera presidente", sino que el que se postulara como presidente en esa moción de censura debería ser alguien del PSOE.

"No estamos trabajando sin más en eso, estamos en otra cosa absolutamente. En caso de que una hipotética moción tenga lugar lo que puedo decir es que va a se difícil para la señora Ayuso a pesar de que digan que es el Gobierno más fuerte de la historia. Va a ser difícil si no hace cambios en sus políticas y comienza a reformar que esto pueda durar demasiado", ha lanzado Gabilondo a la pregunta de si cree que el Ejecutivo autonómico no tendrá mucho recorrido.