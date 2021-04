Gabilondo ve una "lástima" la suspensión de debates pero insiste en que no participará si no se condena la violencia

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha tachado de "lástima" que se hayan suspendido los debates de 'La Sexta' y 'RTVE' pero ha insistido que él no acudirá a ninguno sin que se condene la violencia.

En un acto de campaña celebrado en Carabanchel, Gabilondo ha explicado que la única condición que ponen para acudir a los debates es que se condene la violencia con declaraciones concretas y "no globales".

"Pido que podamos hablar de verdad, que cada uno de los ataques que se han hecho se condenen. No hay debates y es una lástima, pero nosotros no vamos a participar en ningún debate donde no se condene", ha lanzado, al tiempo que ha recordado que seguirán haciendo actos, "hablando y conversando".