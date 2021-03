Gabilondo: "Los votantes de Cs pueden optar por suicidio político de entregarse a derechas o una opción de progreso"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha hecho una llamada a los votantes de Cs para que sepan que "nuevamente están en una coyuntura política" y que pueden optar "al suicidio político de entregarse de nuevo a la derecha, que sería su fin, o centrarse en una opción de progreso que se hace desde la izquierda".

En declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, Gabilondo ha asegurado que este proyecto de "progreso" se puede conseguir sin "bajar ni subir impuestos en Madrid" durante estos dos años, ya que Madrid es "una comunidad rica".

En otro orden de cosas, el líder socialista cree que Ayuso es "un personaje" que no ha atendido los problemas "reales" de la ciudadanía. "Me parece mal reducir la política al espectáculo. Eso es la antipolítica y no acepto que se plantee en términos de confrontación unas elecciones en Madrid", ha lanzado.