El nuevo jefe de gabinete de EE.UU. tildó a Trump de "ser humano terrible" en 2016

Mick Mulvaney, el nuevo jefe de gabinete del presidente de EE.UU., Donald Trump, calificó al ahora mandatario como "un ser humano terrible" durante una charla en 2016, informaron hoy medios locales.

Mulvaney, que sustituirá a John Kelly en este puesto y que hasta ahora era director de la Oficina de Presupuesto de Trump, expresó estas palabras durante un debate que se produjo a una semana de los comicios de 2016, de acuerdo con medios estadounidenses.

"Sí, apoyo a Donald Trump, pero voy a hacerlo a pesar de que pienso que es un ser humano terrible", aseveró Mulvaney.

Durante aquel evento el ahora jefe de gabinete interino aseguró que no estaba a favor del magnate: "¿Me gusta Donald Trump? No", dijo Mulvaney, quien no es el único miembro del gabinete de Trump que ha tenido un episodio de descalificativos hacia él.

Previamente, el que fuera secretario de Estado Rex Tillerson supuestamente llamó "idiota" al mandatario, algo que luego negó, pero que provocó que Trump le retara a comparar coeficientes intelectuales.

Según el último libro del periodista Bob Woodward, también el propio John Kelly le llamó "idiota" y "desequilibrado", aunque este negó haber pronunciado este comentario.

Mulvaney sustituirá a partir del 1 de enero de 2019 a Kelly, quien había ocupado el cargo desde julio de 2017.