Gabriel (CUP) defiende no entrar en gobiernos "que vengan a gestionar miserias"

Fernàndez ve a Illa como "el flotador del sistema" y llama a cambiar las cosas desde fuera

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

La exdiputada de la CUP Anna Gabriel ha defendido que su formación no entrará "en dinámicas de pérdida de tiempo, de entrar en gobiernos que vengan a gestionar miserias", y ha criticado que las elecciones sirvan para lanzarse eslóganes entre unos y otros.

Gabriel ha intervenido de forma telemática desde Ginebra en un acto este sábado junto con la candidata de la CUP a la Presidencia de la Generalitat, Dolors Sabater, y el exdiputado de la CUP David Fernàndez.

"Hacemos una apuesta muy clara por lograr grandes acuerdos para identificar lo que vivimos como un proceso que va más allá de resultados electorales o la campaña", ha asegurado Gabriel, que ha defendido que el espíritu revolucionario es el acto más grande que hay.

Ha destacado que no renuncian a un referéndum, a desobedecer y a movilizarse de nuevo, y ha insistido en que "solo con un nuevo ciclo y con ansias de ganar, con una CUP fuerte, pasarán cosas".

"La suerte de que algunos nos demuestren que no han aprendido nada o no tienen intención de cambiar nada no quiere decir que la determinación no esté", y ha añadido que el reto actual es mayúsculo pero es el único posible.

Ha afirmado que el lema de campaña de la CUP, 'Para ganar', va más allá del 14F, y considera que no acabará hasta que se gane "techo, pan y trabajo para todo el mundo", lo que considera una cuestión de mera supervivencia y no una utopía.

Gabriel ha añadido que el Estado "ha invertido muchos recursos en hacer una ofensiva diplomática para dar una determinada imagen de calidad democrática", pero ha pedido fijarse en otra realidad, en la de las personas que resisten y ha apelado al internacionalismo y la generosidad.

DAVID FERNÀNDEZ

Fernàndez ha asegurado que para abrir este nuevo ciclo se necesita lucha desde dentro, desde fuera y en el mundo, desde un punto de vista internacionalista, y que hoy la situación es la misma que en la crisis de 2008: "Dijeron que reformarían el capitalismo y solo lo aceleraron".

"Illa es el flotador del sistema", ha afirmado sobre el candidato del PSC, y ha subrayado que las cosas solo se pueden cambiar desde fuera de las instituciones y que la única forma de salvarse es hacerlo todos a la vez.

Considera que la democracia no sólo votar cada cuatro años y ha instado a rehacerla: "Rehacer la democracia es llenar las urnas votando el proyecto que encabeza Dolors (Sabater), y el 15 de febrero llenar los barrios, los sindicatos alternativos, ponerlo todo en movimiento".

El exdiputado anticapitalista ha llamado a "no autoengañarse, no engañar a los otros y no dejarse engañar por los discursos del poder" y ha recordado el 1-O y el 3-O de 2017 como los momentos en que ha enmudecido al poder, en sus palabras.