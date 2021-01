Galicia limita las reuniones a convivientes, la movilidad y cierra la hostelería

Santiago de Compostela, 25 ene (EFE).- Galicia permitirá desde la medianoche del martes al miércoles y durante las próximas tres semanas únicamente las reuniones de convivientes, limita la movilidad al propio municipio, cerrará la hostelería completamente, los centros comerciales el fin de semana y adelantará el cierre del comercio no esencial a las 18:00 horas.

En una conferencia de prensa este lunes, tras asistir al comité clínico que asesora al Gobierno gallego, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha indicado también que las clases universitarias no se retomarán hasta el próximo 8 de febrero "de manera virtual" y de manera presencial hasta el próximo 17 de febrero.

Y es que Galicia ha duplicado en los últimos diez días el número de casos activos, hasta los casi 20.000 registrados hasta las 18 horas de ayer domingo, con una presión asistencial que ya supera a la de la primera ola, con más de 1.150 personas hospitalizadas, 161 de ellas en unidades de críticos, "unas cifras que todo apunta que en las próximas semanas irán aumentando", ha dicho Núñez Feijóo.

El presidente gallego ha pedido a los ciudadanos que se autoconfinen y ha lamentado no poder adelantar el toque de queda a las 20:00 horas, por lo que ha pedido al Gobierno que rectifique, al tiempo que le ha demandado también que coordine una estrategia nacional sobre teletrabajo, de modo que sea común a todas las comunidades.

En cualquier caso ha recomendado a todos los ciudadanos que siempre que les sea posible hagan teletrabajo.

El endurecimiento de medidas también incluye el cierre de museos, de bibliotecas, de teatros y de salas de espectáculos, así como la cancelación de las competiciones deportivas autonómicas y los entrenamientos de estos equipos -únicamente podrán continuar las estatales e internacionales-, y se elimina el aforo en las competiciones en las que estaba permitido.

La práctica de deporte individual estará permitida siempre que sea al aire libre y con mascarilla.

También permanecerán cerrados los clubes de jubilados, los centros de día y los hogares de mayores.

Entre las excepciones a estas duras limitaciones, se permitirá el acompañamiento de mayores o de menores, así como los desplazamientos por trabajo.

Igualmente, la hora de cierre de comercios considerados esenciales, como farmacias o supermercados, continuará siendo las 21:30 horas; mientras que la hostelería, que tiene un cierre total, podrá realizar entregas a domicilio, y los comedores de los centros de trabajo podrán seguir abiertos.

Núñez Feijóo ha reconocido que son medidas "más difíciles y con más restricciones" que las adoptadas hasta ahora -salvo el confinamiento de la pasada primavera- y se ha comprometido a dar la cara y a anunciar personalmente un endurecimiento de medida cada vez que sea preciso.

Aunque ha vuelto a insistir que "comparativamente" Galicia está "mejor que la media" de España, ha reconocido que ese argumento ya no vale, ya que la situación en la comunidad es "muy preocupante", con una incidencia acumulada en los últimos catorce días por encima de los seiscientos casos de media y con localidades que superan los 800 o más casos.

Sobre la nueva denuncia de vacunaciones fuera de su cupo, producida en Pontevedra y que afectaría a doscientas personas, Núñez Feijóo ha conminado a las gerencias a que "no cometan errores" en las listas y ha pedido a quienes saben que no les tocaría vacunarse que no lo hagan.

"Son más de 40.000 personas y la infalibilidad no existe", ha zanjado el asunto.

Sobre la posibilidad de instalar hospitales de campaña, Núñez Feijóo ha insistido en que de momento "no está previsto", aunque en último caso se podría hacer en A Coruña o en Santiago si fuera necesario, si bien ha indicado que por ahora se están trasladando pacientes a los hospitales de Lugo y de Vigo, con mayor capacidad.

En principio, el decreto con todas las nuevas medidas se publicará mañana martes y entrará en vigor a las 00:01 horas del miércoles.