Galicia reivindica el papel fundamental de sus instituciones estatutarias

Santiago de Compostela, 28 may (EFE).- Galicia ha reivindicado este viernes el papel fundamental de sus instituciones estatutarias, el Consello da Cultura Galega, la Valedoría do Pobo y el Consello de Contas, en la construcción democrática de la comunidad y en la consecución de las metas y objetivos fijados en el Estatuto de Autonomía de 1981, del que se conmemora su 40 aniversario.

Con motivo de esta efeméride, el Parlamento gallego ha albergado el desarrollo de una jornada monográfica con el título 'Cuatro décadas de autogobierno. Las instituciones estatutarias de Galicia. Retos y oportunidades', en la que los actuales responsables de estas instituciones han dialogado con sus homólogos de España, Portugal, en algunos casos, y con expertos, en otros.

De este modo, la presidenta del Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez ha departido con el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y con la directora en Portugal de la Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, Ciência e Cultura, Ana Paula Laborinho en la mesa 'Consello da Cultura Galega. Unha experiencia comparada'.

La Valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño ha participado en la mesa 'A institución do Valedor do Pobo. Defensa dos dereitos da cidadanía nunha sociedade en tránsito" y el conselleiro maior de Contas, José Antonio Redondo, ha intervenido en la mesa 'Consello de Contas. Fiscalización do sector público. Novas competencias e novos retos'.

Durante la clausura de las jornadas, el presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices, ha destacado la importancia de estas instituciones en un momento en el que en algunas autonomías se pusieron en cuestión, se recortaron sus funciones e incluso "se suprimieron".

"En Galicia hemos sido capaces de preservar las herramientas de promoción de la cultura gallega y de avanzar a un modelo de mayor calidad democrática; así como de potenciar los mecanismos de control y prevención y de transparencia, como ya demandaba la ciudadanía y sin incrementar el gasto público", ha continuado.

En su intervención, además, ha alertado de la "crisis de confianza" que afecta a las instituciones y a los medios en todo el mundo, impulsada en parte por los populismos que, gracias al voto democrático de las gallegas y los gallegos, carecen de representación en el Parlamento gallego.

El propio Santalices había destacado en la inauguración que al invitar a estas jornadas a personalidades que desempeñan "altas responsabilidades en el Reino de España y en la República de Portugal" se busca el intercambio de experiencias sobre actividades análogas.

Además, ha considerado que la elección de los participantes muestra "la efectiva y armoniosa" inserción de Galicia en el ordenamiento institucional del Estado derivado de la vigente Constitución española ha reiterado "la lealtad y la colaboración" de Galicia con el "acierto que supuso la descentralización derivada del estado de las Autonomías".

En su intervención ha reivindicado los "vínculos fraternales" con Portugal revitalizados, en sus diferentes manifestaciones, con la consolidación de la democracia en ambos países.

La inauguración ha corrido a cargo del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha ensalzado los mejores cuarenta años de Galicia, desde la aprobación del Estatuto de Autonomía, gracias a un autogobierno y a unas libertades que no fue "fácil" conseguir.

"Hubo que superar las resistencias en la construcción de un estado autonómico nunca entendido plenamente por algunos e incluso parece que sigue habiendo algunos con recelos a día de hoy, por lo que no podemos bajar la guardia", ha asegurado.

"No podemos permitir que el consenso y el diálogo puedan estar en peligro por el deseo de una minoría que puede buscar derribarlos", ha insistido Rueda, que ha destacado el papel de las instituciones propias emanadas de la carta autonómica en la mejora que ha experimentado Galicia y que aún no ha concluido.

Durante las distintas mesas redondas, todas moderadas por profesionales de la CRTVG, han asistido, además del vicepresidente primero, Alfonso Rueda, otros cargos del Gobierno autonómico, como las conselleiras de Mar, Rosa Quintana; Política Social, Fabiola García; Empleo, María Jesús Lorenzana; Cultura, Román Rodríguez y Medio Rural, José González; así como los integrantes de la Mesa del Parlamento, entre otras personalidades.