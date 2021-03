Gamarra afea al Gobierno no admitir el "error" del 8M y Calvo acusa al PP de convertir esa fecha en "caballo de batalla"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha recriminado al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos que no asuma "errores" en la gestión de la pandemia, como permitir la manifestación del 8 de marzo hace un año. La vicepresidenta Carmen Calvo, ha afirmado que al PP le debería "dar vergüenza" seguir con este tema un año después y convertir esta fecha en un "caballo de batalla de esta democracia".

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Gamarra ha afirmado que el Ejecutivo debería tener "más humildad" pero actúa con "arrogancia". En este punto, ha criticado que el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, "siga diciendo que el 8M del año pasado fue un acierto" cuando fue "un error" porque "el 62% de los contagios podría haberse evitado".

Además, la dirigente del PP ha echado en cara a Calvo que no haya puesto en marcha una auditoría independiente "como prometió hace cinco meses" y que no haya impulsado las medidas aprobadas en la comisión de reconstrucción. También ha criticado que siga sin celebrarse la Conferencia de Presidentes y ha acusado al Gobierno de hacer de la "no rendición de cuentas, la mentira y la ineficacia su modelo de gestión".

CALVO: EL PP "FALTÓ SIEMPRE AL 8M"

En su respuesta, Calvo ha criticado el "mitin" de Gamarra y ha afirmado que no iba a "consentir con pacifismo que vuelva al 8 de marzo, hoy 10 de marzo" porque entonces "no estaban con una pandemia declarada formalmente por la Organización Mundial de la Salud". Además, ha dicho que es el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso el que tenía que "elevar el informe técnico para una manifestación".

"Ésa es la verdad del enredo en el que están ustedes porque faltaron siempre al 8 de marzo; el 8M es todos los días, se llama feminismo y no se puede incorporar uno de rondón en el último momento para convertirlo en un caballo de batalla de esta democracia. Les debería dar mucha vergüenza", ha espetado a la portavoz del PP.

Además, ha dicho que el Ejecutivo ha ido trabajando al hilo de los datos técnicos, científicos y sanitarios que les han ido dando. "Y fuimos por delante de la declaración formal que hizo la Organización Mundial de la Salud sobre la pandemia", ha resaltado.

