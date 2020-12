Gamarra cree que el discurso del Rey "no defraudará" y dice que el PP no va "interferir" en qué mensajes debe trasladar

Dice que en el Gobierno hay un "troyano" que busca "cambiar el marco de convivencia y debilitar la democracia"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este lunes que el discurso de Felipe VI en Nochebuena "no defraudará" y ha subrayado que el PP no va a "interferir" en qué mensajes debe trasladar el monarca en esa intervención televisada a los españoles.

"Nuestro principio es no interferir en el papel que tiene la jefatura del Estado y, por tanto, no interferimos tampoco en ese discurso en relación a generar polémicas innecesarias", ha manifestado, al ser preguntada si el Rey debería aprovechar ese mensaje de Navidad para lanzar un mensaje por ejemplo a las Fuerzas Armadas.

En su intervención en el desayuno NEF Online organizado por el Foro Nueva Economía, Gamarra ha afirmado que Felipe VI "ya ha vivido momentos muy difíciles en su reinado" y ha demostrado que es "un gran jefe de Estado, que sabe estar a la altura de las circunstancias".

"Sin duda alguna este discurso, como siempre, no defraudará a los españoles y será el discurso que los españoles necesitamos en un momento en el que es necesaria la unidad pero también reconfortar a una sociedad que ha perdido en este último año a más de 75.000 españoles por una pandemia", ha resaltado.

CENSURA LOS "ATAQUES" DE PODEMOS

Gamarra ha afirmado que hasta ahora "nunca" un Gobierno había intentado "destrozar" el marco constitucional que hay en España y ha recalcado que la primera responsabilidad de un Ejecutivo es "cumplir y hacer cumplir la Constitución".

"Lo que en estos momentos tenemos es una parte del Gobierno que se ha convertido en un troyano para destruir el propio marco constitucional y el sistema que nos hemos dado todos los españoles", ha manifestado, para criticar que una "parte del Gobierno" y el propio jefe del Ejecutivo permitan el "ataque un día sí y otro también" a la Corona de la otra parte del Gobierno.

Gamarra ha subrayado que el vicepresidente Pablo Iglesias cada vez que "ataca" a la Corona "lo que está atacando es la monarquía parlamentaria y, por tanto, el marco de la Constitución de 1978" que aprobaron los españoles por "mayoría abrumadora".

"En eso estamos todos los días, no solo en el ataque a la monarquía parlamentaria, sino en el ataque al Poder Judicial y a las resoluciones en aquello que afecta al partido de Pablo Iglesias, que está siendo investigado en estos momentos por parte de los tribunales", ha señalado.

Gamarra ha indicado que eso "no se trata de Felipe VI sino de cambiar el marco de convivencia y debilitar la democracia" en España, que es una "democracia moderna, pero joven y muy sólida" aunque tiene "un problema que está dentro del propio Gobierno, no solo por Pablo Iglesias sino porque el Gobierno ya depende de Bildu y de ERC".

En este punto, la dirigente del PP ha subrayado que esos tres partidos han formado parte de los "ataques" que se han promovido en la democracia porque, aparte del 23F, España ha vivido el "pulso" del terrorismo de ETA y el "golpe de Estado que promovieron los independentistas en Cataluña".

"Cuando tienes al brazo político de ETA y a ERC marcando la agenda política junto con el vicepresidente segundo, evidentemente tienes a un troyano dentro del Gobierno y ése es el ataque que se está produciendo y ésa es la crisis institucional que está promoviendo el propio Gobierno", ha abundado.

DEFIENDE UNA AUTORIDAD INDEPENDIENTE PARA LOS FONDOS

Por otra parte, Gamarra ha defendido que en España haya una autoridad independiente que controle y gestione con "eficacia" y con "transparencia" los fondos europeos, sin que "se conviertan en un nuevo plan E" porque entonces serán una "oportunidad perdida".

La dirigente del PP ha recalcado que ese dinero no se puede "gestionar desde Moncloa de una manera arbitraria" y "buscando el rédito político", provocando "al final despilfarro". "No se puede caer en el clientelismo y en el amiguismo a la hora de gestionar unos fondos, que no son del Gobierno sino de España y los españoles", ha enfatizado.

Gamarra ha defendido el control parlamentario en relación con los fondos europeos pero también de los demás fondos que se están promoviendo en España. En este punto, ha anunciado que el PP va a registrar una iniciativa relativa "al control y fiscalización de las operaciones de apoyo público temporal en materia financiera a cargo de ese fondo de apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas que se ha impulsado desde el Gobierno".

A su entender, es necesario que eso se "fiscalice y controle por parte del Parlamento" esas operaciones y que haya comparecencias trimestrales en la Cámara Baja de los ministros competentes en la materia.

Además, ha señalado que los datos económicos evidencian que España está "en el vagón de cola" y que el Gobierno "no está haciendo bien los deberes" porque las previsiones apuntan a más paro y más déficit. A su entender, esto se debe a "las políticas socialistas y comunistas de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que no funcionan" y que son "erráticas".

"Es siempre la receta de los gobiernos socialistas. Y nos tocará por tercera vez en la historia de nuestra democracia sacar este país adelante, pero estamos dispuestos a hacerlo", ha afirmado la portavoz del Grupo Popular.

DICE QUE SÁNCHEZ "NO QUIERE" ACUERDOS CON EL PP

Al ser preguntada si la dirección del PP apoyaría un Gobierno de coalición de PSOE con el PP, como ha defendido en varias ocasiones el gallego Alberto Núñez Feijóo, Gamarra ha recalcado que Sánchez "ha decidido con quién gobierna y cómo gobierna". "Ha convertido al Gobierno frankenstein a una realidad, que no es lo que los españoles quieren. Los españoles no quieren esas dos Españas", ha apostillado.

Tras recordar que Pablo Casado ha tendido la mano a Sánchez para llegar a acuerdos de Estado, Gamarra ha recalcado que el presidente del Gobierno "no quiere" esos pactos con el PP porque su "modelo político y su estrategia van en la dirección contraria".

En este contexto, ha presentado al Partido Popular "como la alternativa" en la que caben "todos". "Es difícil cambiar a Pedro Sánchez porque lo que está haciendo lo hace de manera consciente y es el modelo que él quiere", ha reiterado, para avisar que gobernar con "los enemigos de España, lejos de dar fortaleza, lo que hace es debilitar" al Ejecutivo.