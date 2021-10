Gamarra critica la "incertidumbre" que genera la Ley de Vivienda que "no es ni la primera ni afortunadamente la última"

LOGROÑO, 30 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha querido recordar al Gobierno de Pedro Sánchez que "aunque digan que están haciendo la primera Ley de Vivienda, ni lo es y, afortunadamente, tampoco será la última".

En sus palabras, "hay muchas maneras de hacer buenas políticas de vivienda" ante la "incertidumbre que genera el PSOE". "El PP no va a renunciar ni al derecho a la propiedad, ni a la libertad de mercado, ni al derecho a una vivienda", ha dicho.

Cuca Gamarra ha realizado estas afirmaciones en Logroño durante la clausura del encuentro sobre vivienda 'Creemos en la libertad y la propiedad. Creemos más viviendas accesibles' que dentro del ciclo de convenciones 'Creemos', está organizando el PP por toda España.

Durante su intervención, Gamarra ha explicado que: "Cuando hablamos de vivienda también lo hacemos de la economía de un país y de un sector como es el de la construcción y no debemos olvidarlo porque es muy importante cuando analizamos la composición del PIB en nuestro país y un sector que necesita certidumbre y seguridad política mientras que el PSOE ofrece todo lo contrario".

Para la diputada nacional del PP, este anteproyecto de Ley "paraliza otros proyectos que estaban en marcha porque cuando uno invierte su dinero lo primero que se pregunta cuáles son las reglas del juego y si no están claras lo primero que hay que hacer es parar", ha criticado.

REFORMA LABORAL

Pero, además, ha continuado, "genera incertidumbre en el sector" también con la posibilidad de la derogación de la Reforma Laboral porque esto también "genera incertidumbre" y menos ante una Reforma Laboral que "generó empleo y fue la clave para los ERTEs".

Así las cosas, Gamarra ha considerado que el Gobierno "debería estar hablando de los problemas reales del sector para que haya suelo, vivienda y se pueda acceder a ella".

Además, ha indicado, "el Gobierno se debería plantear porqué falta mano de obra o abordar la crisis energética y la crisis de suministros que ya está ahí y ya nos están advirtiendo. Esto es lo que debiera de estar haciendo un Gobierno serio y responsable", ha matizado.

CRECIMIENTO DEL PAÍS

Aún así, Gamarra ha considerado que "el problema lo tenemos dentro de La Moncloa y ante ello debemos ofrecer una buena alternativa" porque "tampoco son reales las expectativas del crecimiento del país que refleja Pedro Sánchez". Ante ello le ha recordado que "los presupuestos ya son papel mojado y son mentiras que están basadas en espejismos".

La diputada nacional ha lamentado así que al Gobierno de Pedro Sánchez "solo le interesa gastar" pero los datos económicos "no les importa". "Vemos con Sánchez -ha proseguido- cómo cambiando presos por presupuestos se garantiza que salga adelante, no le importa nada más".

Ante esta situación, ha finalizado, el PP es "la alternativa" porque "sabemos hacer las cosas de otra manera: bajando impuestos, flexibilizando el mercado de trabajo y eliminando todo aquello que no tengamos que gastar si no es necesario".

Así las cosas, ha sentenciado, "la política de vivienda de Sánchez no va en la dirección correcta, algo que es un gran problema". Los ciudadanos "tienen que tener seguridad y ante la improvisación queremos planificación para pensar en el medio y largo plazo pero con la jaula de grillos del gobierno de Sánchez y Andreu que no hablan con nadie y no acuerdan nada con nadie se ven que las medidas no van a funcionar".