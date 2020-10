Gamarra denuncia el "radicalismo" que sufren Ayuso y PP y lo achaca a que la izquierda lleva 25 años sin gobernar Madrid

Dice que Illa está generando "incertidumbre y zozobra, hasta el caos" y le vuelve a pedir que levante el estado de alarma en Madrid

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha pedido de nuevo al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que levante el estado de alarma en Madrid y le ha acusado de estar generando "más incertidumbre y zozobra" en esta segunda ola de la pandemia, "hasta el caos". Además, ha denunciado el "radicalismo" que sufren el PP y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y lo ha achacado a que la izquierda lleva 25 años sin gobernar en esta región.

"Señora (Adriana) Lastra, para radicalismo, el que sufre este partido y la presidenta de Madrid", ha espetado Gamarra a su homóloga en el PSOE, Adriana Lastra, después de que ésta hubiera asegurado que Pablo Casado es el "líder más extremista" y, con Ayuso, arrastra al PP "al radicalismo".

¿Qué le parece a usted que una diputada de Más Madrid señale y simule un disparo dentro de la Asamblea de Madrid dirigiéndose a la presidenta de Madrid y a la bancada?", ha preguntado Gamarra a la portavoz del Grupo Socialista, para añadir que "lo que ocurre es que el PP lleva 25 años gobernando en la Comunidad de Madrid y eso es lo único" que los socialistas "no soportan".

LLEVA AL CONGRESO LA POLÉMICA VIVIDA EN LA ASAMBLEA DE MADRID

De esta forma Gamarra ha llevado al Pleno del Congreso la polémica vivida esta mañana en la Asamblea de Madrid al hilo de un debate con el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty. En ese momento, la portavoz adjunta de Más Madrid, Mónica García, ha hecho con la mano el gesto de robar así como el de apuntar con una pistola y disparar.

El presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, ha llamado a todos los diputados de la Cámara regional a "guardar la compostura" y le ha pedido al portavoz del PP, Alfonso Serrano, que también dejase de señalar. Posteriormente, García ha defendido en Twiter que ella "estaba señalando a un partido condenado por el Tribunal Supremo", ha indicado que estaba "imitando el gesto" que le hacía el portavoz del PP y ha ironizado con que se le da mejor pedir que "dejen de robar".

En el Pleno del Congreso, el líder de Más País, Iñigo Errejón, ha pedido a Gamarra que retire sus aseveraciones sobre este asunto alegando que no eran verdad. Según ha añadido, el PP solo busca que no se hable del "inmenso desastre" de la gestión de Ayuso. "No todo vale", ha espetado a la bancada del PP.

GAMARRA PIDE LEVANTAR EL ESTADO DE ALARMA

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha afeado a Illa que no haya informado de los criterios científicos en los que se sustenta el estado de alarma en Madrid y ha señalado que en su intervención "ha dejado claro que no hay informes que avalen" esa medida excepcional.

Gamarra ha recalcado que el Gobierno ha generado "más incertidumbre y zozobra", llegando "hasta el caos", y le ha echado de nuevo en cara que decidiera apartarse de la "lealtad y la colaboración" con la Comunidad de Madrid para "imponer" el estado de alarma tras recibir "la llamada de Pedro Sánchez".

Una vez más ha criticado que en estos meses el Gobierno no haya adaptado el marco normativo para afrontar la pandemia y ha saludado que hoy el ministro haya hecho mención a la Ley 3/86 de Salud Pública. Dicho esto, ha afirmado que "como demócrata tiene la obligación y responsabilidad de levantar ese estado de alarma y volver a la legislación ordinaria" porque "ni entonces ni ahora" la Comunidad de Madrid supera los indicadores fijados.

"Sabe perfectamente que esta media no es proporcional, ni la idónea ni la necesaria. Tiene la responsabilidad de levantar ese estado de alarma", ha insistido Gamarra, para añadir que el Gobierno "sabe" que no la va a prorrogar porque no tiene suficientes apoyos parlamentarios para hacerlo.

"NINGÚN HOMBRE ME ESCRIBE LO QUE TENGO QUE DECIR"

Sin embargo, le ha preguntado si el ministro "la volverá a acordar posteriormente". "¿Cambiará los indicadores y volverá a adoptar decisiones excepcionales con los derechos y las libertades de los españoles?", ha interpelado.

Después de que Illa dijera varias veces a Gamarra que entendía que ella estaba hablando por Casado, ha recalcado que en España "hace muchísimo tiempo" que las mujeres tienen voz propia. "A mi ningún hombre me dice y me escribe lo que yo tengo que decir", ha espetado al ministro.