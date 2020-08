Gamarra emplaza a Álvarez de Toledo a "aceptar" su cese de portavoz y le recuerda que en política todo es "temporal"

Afea sus reproches a Casado y Egea y le pide que "arrime el hombro"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha emplazado a la anterior responsable del grupo parlamentario Cayetana Álvarez de Toledo a que "acepte" la renovación acometida por el líder del partido, Pablo Casado, y siga "arrimando el hombro", recordándole también que en política se "está temporalmente"

Además, ha afeado las declaraciones que Álvarez de Toledo realizó tras confirmarse su relevo con reproches a Casado y al secretario general del PP, Teodoro García Egea, al sentenciar que ella no lo hubiera hecho.

"Yo ya lo he dicho que yo no lo hubiera hecho y creo que eso ya me diferencia. Nosotros somos servidores públicos, en este caso 88 diputados que nos han elegido los españoles que trabajemos por ellos y los españoles hoy tienen muchísimos problemas y el PP no tiene que ser un problema ni lo va a ser, ni el Grupo Parlamentario tampoco lo va a ser", ha remachado.

Por ello, ha insistido en que el PP se va a centrar en ofrecer soluciones y no en cuestiones internas, para añadir que Álvarez de Toledo, quien ha sido una "magnífica" portavoz que ha dado "lo mejor de sí misma" con "alto compromiso", debe aceptar la decisión de su superior, en este caso el presidente del partido.

"En cada momento tenemos que saber en política que estamos temporalmente y que cuando quien está por encima considera que los equipos, por distintas circunstancias necesitan renovarse porque hay que trabajar de otra manera, hay que aceptarlo y seguir arrimando el hombro", ha zanjado en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press.

EL PP SIGUE IGUAL PERO CON PERFILES "MÁS ADECUADOS" A LA CRISIS

Además, la parlametaria ha asegurado que el PP "es el mismo" y que los cambios responden a la necesidad de afrontar "situaciones diferentes" en el país, con perfiles "más adecuados" y equipos con mayor experiencia de gestión ante la crisis del Covid-19.

"La situación política que tenemos que afrontar hoy no es la que teníamos el 1 de enero, cuando todos nos acabábamos de tomar las uvas y pensábamos que el año 2020 era un año totalmente distinto. Ahora tenemos que afrontar una situaciones económicas diferentes y además el presidente, Pablo Casado, que tiene esa facultad porque se la hemos dado en el PP tiene también la obligación de buscar los equipos más adecuados en cada momento", ha explicado.

Por ello, el líder del PP ha decidido que las personas con más experiencia deben "estar ahí" por ser un "momento de mucha gestión y de mucha experiencia política". "Es lo que ha considerado y eso es la política y lo que tenemos que ser los partidos. En cada momento, en este caso nuestro presidente, que es el jefe, va deciendo cuáles son los equipos que mejor pueden servir a las necesidades de España", ha subrayado.

También ha destacado que el PP es una formación que crece, tanto en expectativa de voto como en resultados electorales, y que van a realizar una oposición "contundente y dura" pero también con "alternativa" porque los españoles también necesitan "esperanza".