Gamarra: El Gobierno busca enfrentar a los españoles con su reforma educativa

Logroño, 20 dic (EFE).- La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha acusado al Gobierno de buscar "enfrentar a los españoles" con la reforma educativa -la Lomloe o ley Celaá- y ha recalcado que la elección de centro educativo "la deben hacer los padres y no el Estado".

Gamarra ha hecho estas declaraciones en Logroño antes de participar en la manifestación en coche que ha recorrido la capital riojana, convocada por las plataformas que agrupan a centros y trabajadores de la enseñanza concertada y que este domingo ha reunido unos dos mil vehículos, según los organizadores.

Gamarra ha incidido en que "una gran parte de la sociedad española está en contra de esta reforma educativa, como el PP, que defiende un modelo diferente, con libertad para elegir que educación quieres para tus hijos, entre la pública, la concertada y la especial" porque "eso no lo debe hacer el Estado, sino los padres", ha dicho.

Ha reclamado un sistema educativo con "un currículum mínimo común para garantizar la igualdad entre los españoles" y ha apostado por "una vertebración que se logra con el español como lengua vehicular, pero el Gobierno lo ha cedido para garantizarse los presupuestos ante las presiones de los independentistas".

También considera que el sistema educativo debe fomentar "la calidad, como garantía del futuro" porque "no tenemos derecho a quitar a los niños las oportunidades con un sistema educativo mediocre" y para ello "la calidad se basa en que no se pase de curso si no se aprueba, algo contra lo que va esta ley", ha dicho.

Gamarra ha criticado "el rodillo" empleado por el Gobierno en la tramitación "de una ley que nace muerta, porque no tiene acuerdo, ni consenso y es una imposición que busca enfrentar a los españoles".

Frente a ello ha abogado por "diálogo y conciliación" y "la concordia del 78, que tiene que estar en el sistema educativo y por eso la gran mayoría de los españoles piden un pacto por la educación" algo que el PP ha propuesto al Gobierno, ha dicho, "pero se ha rechazado porque la educación está siendo moneda de cambio para garantizar los presupuestos", ha repetido.

Aunque la ley Celaá se aprobará en el Senado esta misma semana, pero el PP la recurrirá al Tribunal Constitucional "en cuanto esté publicada" y mantiene su compromiso "de seguir luchando y trabajar para tener, cuando lleguemos a la Moncloa, un proyecto educativo que sí respete la pluralidad".

Por otro lado, en la manifestación de Logroño ha participado también la diputada nacional de Vox, Carla Toscano, quien ha reprochado que esta ley "lesiona la libertad de los españoles, va a rebajar el nivel educativo y busca adoctrinar a los niños, convertirles en marionetas del Gobierno para que se les pueda manipular", ha concluido.