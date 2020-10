Gamarra (PP) dice que el "fraude" de Sánchez con una reforma legal para el GGPJ evidencia sus "conductas dictatoriales"

Cree que si no tuviera viso de ser inconstitucional no se habría optado por la proposición de ley y culpa a Sánchez del "bloqueo"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que la reforma para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) constituye un "fraude" porque se hace a través de una proposición de ley para sortear los informes de órganos consultivos. Tras avisar que el PP no lo va a "consentir" y recurrirá al Tribunal Constitucional y a Europa, ha recalcado que este paso evidencia las "conductas autoritarias y dictatoriales" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

La decisión de que sean el PSOE y Unidas Podemos los que impulsen en el Congreso esa reforma para cambiar el sistema de elección del CGPJ a través de una proposición de ley evitará al Gobierno los informes de órganos consultivos --como el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el propio Consejo General del Poder Judicial-- que se exigen en los anteproyecto de ley que tramita el Consejo de Ministros.

"NO LO VAMOS A CONSENTIR"

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra ha afirmado que esta reforma legal que plantean es "sin duda alguna un fraude" porque, según ha dicho, "lo que buscan es cambiar las reglas del juego democrático por la puerta de atrás" cuando "siempre han funcionando". Esas reglas y las mayorías establecidas, ha proseguido, han permitido "garantizar la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial y el equilibrio entre los distintos poderes".

La dirigente del PP ha subrayado que ese "fraude" se materializa también a través del camino elegido, ya que se hace con una proposición de ley para no encontrar "obstáculos". A su entender, no se promueve esta reforma desde el propio Ejecutivo porque "no podría contar con esos informes favorables" de los órganos consultivos.

Gamarra ha recordado que el líder del PP, Pablo Casado, ya ha anunciado que el PP recurrirá este "ataque" del PSOE y de Unidas Podemos ante el Tribunal Constitucional y ante las instancias y tribunales europeos porque es "un paso más en el deterioro democrático" que, a su juicio, están viviendo por parte del Gobierno de coalición.

"Desde el PP no lo vamos a consentir y utilizaremos todos los instrumentos que estén en nuestra mano para defender que se siga manteniendo el equilibrio de poderes, la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial, algo que tanto molesta a los partidos de la izquierda", ha manifestado.

"ESTÁ EN LA MANO DEL PSOE"

Al ser preguntada entonces por qué el PP no se sienta a negociar y evita esta reforma legal, Gamarra ha señalado que su partido ya ha indicado al PSOE "cuál es el impedimento", que pasa porque Podemos quede fuera de ese proceso de renovación del CGPJ. En este punto, ha criticado que Pedro Sánchez si sea "capaz" de apartar al partido morado en el caso de la fusión de Bankia y La Caixa y, sin embargo, no haga lo mismo con el Consejo.

"Está en la mano del PSOE y en el tejado de Pedro Sánchez que se pueda llevar a cabo esa renovación", ha resaltado, para insistir en que las "condiciones" que plantea su partido ya las conoce el presidente del Gobierno. Por eso, ha dicho que él es "el máximo responsable de este bloqueo".

A renglón seguido, ha asegurado que "la naturaleza" de Sánchez no pasa por llegar a acuerdos con el PP. "Esta estrategia de los cambios normativos debilitando las mayorías necesarias para adoptarlas a las mayorías de quien gobierna tiene como objetivo debilitar la democracia y controlar desde el Gobierno todos los resortes que una democracia establece como contrapesos", ha enfatizado.

Es más, ha dicho que si no tuviera "ningún viso" de ser inconstitucional no se habría optado por una proposición de ley. "Por algo no se hace", ha proclamado, para añadir que los promotores de la iniciativa "saben que adolece de vicio de constitucionalidad y es un auténtico fraude".

"SE BUSCA ANULAR EL PAPEL DE LA OPOSICIÓN"

Gamarra ha afirmado que el PSOE busca que la mayoría parlamentaria se ajuste a la mayoría de un Gobierno y ha avisado que esa actitud es propia de dictaduras. "Solo un dictador considera que las únicas mayorías viables son las que él tiene", ha enfatizado.

En este punto, Gamarra ha echado en cara a la portavoz socialista, Adriana Lastra, que hable de "la mayoría parlamentaria que ya no existe" cuando "el camino" que debe seguir Sánchez es buscar un acuerdo parlamentario. "Tiene la pelota en su tejado", ha apostillado.

Al ser preguntada después si cree que Sánchez es un dictador tras sus reflexiones, la dirigente del PP ha aclarado que ella no cuestiona su legitimidad porque ha sido elegido democráticamente. Sin embargo, ha indicado que sí que lo son tanto sus conductas como los mecanismos que está impulsando.

"Cuando se busca machacar y anular el papel de la oposición, evidentemente esas conductas son autoritarias, son dictatoriales y se apartan de la buena salud democrática y de la buena calidad democrática. Y éste es un ejemplo claro", ha aseverado.