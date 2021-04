Gamarra (PP): "Los madrileños tienen el 4M la gran oportunidad de empezar a cambiar el ciclo político en España"

LOGROÑO, 1 (EUROPA PRESS)

"Los madrileños tienen el próximo 4 de mayo una gran oportunidad, la oportunidad de cambiar un ciclo político de España, empezando por Madrid, aglutinando una mayoría suficiente en torno a Isabel Díaz Ayuso, para garantizar políticas de libertad, de bajada de impuestos y de reactivación económica".

Así lo ha afirmado este jueves en Logroño la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, en respuesta a preguntas de los medios de comunicación, y en las que ha negado divergencias en el seno de su partido y ha afirmado que "el modelo del PP es el modelo de Díaz Ayuso, como no puede ser de otra manera".

"Lo que ocurre -ha afirmado- es que éste es un partido muy amplio, y esa es la grandeza del PP, un partido de grandes mayorías, y de mucha pluralidad, algo que nos caracteriza y que hace que, al final, seamos la opción política por la que se sienten representados españoles que piensan diferente o que son distintos pero que tienen algo que les une y que se llama España".

Además, en sus palabras, "en este partido político hay grandes presidentes autonómicos que cada uno, en base a las circunstancias de sus comunidades autónomas, que son distintas, están aplicando las medidas más eficaces para cada uno de sus territorios".

Y respecto a las elecciones del 4M, y los trasvases de votos entre partidos, Gamarra ha afirmado que "supone que hay muchos españoles que estaban en otras opciones políticas que son perfectamente conscientes de que la única manera de cambiar las cosas es un proyecto que se amplía, que se engrandece y que solo puede representar el PP".

Así, ha añadido, "igual que hay en un momento determinado muchos ex votantes o ex dirigentes del PP se fueron a otros partidos, en este momento en el que se está reunificando el centro derecha, se está produciendo el movimiento inverso, muchos ex votantes y ex dirigentes vuelven porque es la única opción que puede liderar un centro derecha fuerte y que sea la alternativa real a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, que es lo que los españoles necesitan y quieren de nosotros".

Ha apuntado que "en Madrid hay elecciones el 4 de mayo, y esas elecciones se han convocado como consecuencia de un movimiento desestabilizador por parte del Pedro Sánchez, de Podemos y de Ciudadanos, y van a ser los madrileños quienes van a tener la palabra para decidir qué quieren para su comunidad, si quieren comunismo o si quieren libertad".

Por tanto, ha resaltado que "será el 4 de mayo cuando decidan quienes tienen que hacerlo, que son los madrileños para que digan qué quieren para su futuro y para su comunidad, y hay que esperar a ese momento".

Además, y preguntada por la gestión sanitaria y las vacunaciones de los mayores de 80 años, Gamarra ha incidido en que "no están vacunados en un 80 por ciento", y que, en el caso de La Rioja, "según las informaciones que daban las autoridades sanitarias autonómicas, será la semana que viene cuando se empiece de manera masiva la vacunación de los mayores de 80 años".

"Yo lamento decir que no es precisamente ejemplar la gestión sanitaria que se está llevando a cabo en ésta que es mi comunidad, y que muchas de las medidas que se están adoptando, donde no se ha buscado el equilibrio entre la salud y la economía están haciendo mucho daño a la economía riojana. Cosa que, en otras comunidades como Madrid no ocurre y se ha buscado un equilibrio que está haciendo que el impacto de la crisis sanitaria sea mucho menor en lo económico", ha concluido.