Gamarra recalca que el PP participará "a título ciudadano" en la manifestación del 13J y resta importancia a la foto

Espera que los socialistas históricos hagan recapacitar a Sánchez sobre los indultos y apunta que "nada" ha cambiado en la relación con Vox

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha recalcado este martes que su partido participará "a título ciudadano" en la manifestación convocada para el próximo 13 de junio por la plataforma Unión 78 en contra de los eventuales indultos a los presos del 'procés' y ha restado importancia a que pueda repetirse una foto con Vox en la Plaza de Colón.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra ha valorado que la sociedad civil se movilice cuando percibe que esos indultos suponen un "ataque" al orden constitucional y ha insistido en que el papel del PP en esa manifestación será el de apoyarla y el de animar a los españoles a que se sumen.

LO IMPORTANTE NO ES LA FOTO, SINO LA MOVILIZACIÓN

"Aquí lo importante no es la foto sino por qué se produce esa movilización", ha remarcado Gamarra, incidiendo en que el PP dará el espacio que corresponde a la sociedad civil, que es "la protagonista", y que participará en la misma "a título ciudadano".

"Somos unos participantes más en una movilización civil", ha reiterado la dirigente 'popular', quien ha cuestionado que se esté todo el día hablando de si habrá o no foto con Vox, lo que considera que no tiene "ningún sentido" porque, según ha insistido, los organizadores de esa concentración sobre organizaciones civiles, no partidos.

Preguntada, en este punto, qué ha cambiado desde que el presidente del PP, Pablo Casado, 'rompiera' relaciones con homólogo de Vox, Santiago Abascal, con la famosa frase de "hasta aquí hemos llegado", Gamarra se ha limitado a responder que "nada".

Al margen de la manifestación del 13J, Gamarra ha subrayado la necesidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en un Pleno extraordinario del Congreso para dar cuenta a los españoles de su intención de indultar a los presos del procés, una decisión que asegura que genera "un rechazo generalizado" por parte de los españoles.

POR QUÉ QUIERE INDULTARLOS Y PARA QUÉ

A su juicio, es urgente que comparezca en sede parlamentaria para dar explicaciones de por qué quiere indultarlos y que si lo hará porque ese es "el precio que está dispuesto a pagar por mantenerse más tiempo en La Moncloa". "Sánchez se está convirtiendo en cocinero y sastre de los independentistas ofreciendo indultos a la carta y trajes a medidas a quienes quisieron dar un golpe a la democracia", ha denunciado.

En este contexto, Gamarra ha animado a los socialista históricos y a algunos de sus actuales barones territoriales a tratar de que el líder de su partido "recapacite" y haga regresar al PSOE al "constitucionalismo", del que Sánchez se está "alejando", para poder llegar con el PP a "grandes" acuerdos. Sin embargo, ha lamentado que el presidente está "amordazando" a su propio Consejo Federal y pretenda establecer el "silencio".