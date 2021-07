Gamarra: Sánchez quiere "un book de fotos" con la Conferencia de Presidentes

Logroño, 28 jul (EFE).- La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha dicho este miércoles que la próxima Conferencia de Presidentes es "un fraude" y para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solo es "un book de fotos" y hacer de esta reunión un "Aló Presidente".

Gamarra ha ofrecido una rueda de prensa para informar sobre la reunión que el Consejo de Dirección del Grupo Parlamentario Popular celebra en La Rioja.

Ha subrayado que la Conferencia de Presidentes del próximo viernes, 30 de julio, en Salamanca solo tiene su nombre como tal, porque debe configurarse como un espacio político en el que se llegue a acuerdos desde la lealtad y la colaboración.

Así, ha dicho que en la convocatoria de esta reunión no hay orden del día, no se va a abordar ningún tipo de acuerdos y solo asistirán aquellos a los que Sánchez no quiere privilegiar.

Por ello, ha lamentado que el presidente del Gobierno quiera "materializar esa España multinivel" en la Conferencia de Presidentes, "en la que se privilegia a los independentistas y a Bildu, frente a los que se desenvuelven en el marco de la Constitución y saben generar riqueza en un ámbito de concordia".

Gamarra, diputada nacional por La Rioja, ha insistido en que esa reunión es "un fraude", ya que deberían estar presentes todos los presidentes autonómicos.

"No puede ser que al presidente que no asiste y es desleal al resto de las comunidades, se le vaya a privilegiar con una negociación bilateral que tendrá reunión preparatoria la próxima semana y en la que sí se alcanzarán acuerdos", ha recalcado, en alusión a la cita del 2 de agosto con el Gobierno catalán.