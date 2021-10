Gamarra tilda de "pura hipocresía" el sentir de Otegi porque lo primero es "condenar a ETA, cosa que no hace"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este lunes que el sentir del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, es "pura hipocresía" y ha recalcado que lo que tiene que hacer en primer lugar es "condenar a ETA, cosa que no hace". Además, ha avisado que sus manifestaciones no tienen "valor moral" mientras no terminen los homenajes a etarras y no se ayude a resolver los crímenes de ETA que están sin resolver.

Así se ha pronunciado después de que Otegi y el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, coincidiendo con el 10º aniversario de la Declaración de Aiete, se hayan dirigido a las víctimas de ETA para decirles que sienten "enormemente su sufrimiento" y se haya comprometido a "tratar de mitigarlo" en la medida de sus posibilidades.

Gamarra ha afirmado que las palabras de Otegi, "una persona que ha estado condenada por terrorismo", son "pura hipocresía" y ha añadido que lo que tiene que hacer en primer lugar es "condenar a ETA, cosa que no hace". Además, ha señalado que también debería "ayudar a esclarecer los más de 300 asesinatos que todavía a día de hoy están sin esclarecer".

"Y mientras no deje de homenajear a aquellos que han sido condenados por terrorismo, evidentemente sus palabras no tienen el valor moral que se necesita para poder pronunciarlas", ha declarado tras asistir en el Congreso al acto de homenaje a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía condecorados con la Cruz al Mérito Policial en el día de los Santos Ángeles Custodios 2021.

La portavoz parlamentaria del Grupo Popular ha subrayado que su formación insistirá en la necesidad de "seguir defendiendo la dignidad, la memoria, la justicia y la verdad en la lucha contra el terrorismo porque es lo que las víctimas merecen".