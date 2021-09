Garaikoetxea advierte de que EA "no caerá" en la no condena de los actos de violencia

BILBAO, 26 (EUROPA PRESS)

El ex lehendakari Carlos Garaikoetxea, que apoya al sector crítico de la Eusko Alkartasuna, ha asegurado este domingo que ellos "no caerán" en la no condena de los actos de violencia porque tienen una trayectoria histórica al respecto.

El sector crítico de EA, formación integrada en la coalición EH Bildu, junto a Sortu y Alternatiba, ha celebrado hoy un homenaje a las organizaciones locales en el Alkartexe de la localidad vizcaína de Muskiz.

Garaikoetxea, ex presidente de Eusko Alkartasuna, ha afirmado que EA aporta a la coalición soberanista "un bagaje histórico", que no le "lastra con ninguna mochila" que les impida "sacar luego sacar una resolución en un ayuntamiento con una condena a un acto de violencia". "Nosotros eso no vamos a caer", ha advertido.