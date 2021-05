García Egea dice que la Comunitat Valenciana solo tendrá peso a nivel nacional cuando gobierne Pablo Casado

Cree que "en la guerra del trasvase hay un Botànic lacayo de Moncloa y un PP de la Comunitat Valenciana sediento de agua y luchador"

CASTELLÓN, 8 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha señalado este sábado que la Comunitat Valenciana solo tendrá peso a nivel nacional cuando gobierne Pablo Casado, y ha añadido que lo que más ha sufrido esta autonomía "ha sido la falta de voz propia que está teniendo a nivel nacional".

García Egea se ha pronunciado así durante su intervención en la clausura del XV Congreso del PP de Castellón, en el que ha sido elegida presidenta provincial Marta Barrachina.

Según ha indicado, Pedro Sánchez ha "abandonado a su suerte" a los autónomos, a las pymes y al turismo y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, "lo que hace es callar". "La Comunitat Valenciana ha sufrido mucho durante este tiempo, pero lo que más ha sufrido ha sido la falta de voz propia que está teniendo a nivel nacional", ha dicho.

El dirigente 'popular' ha apuntado en esta línea que hace tiempo la Comunitat Valenciana era "influyente" a nivel nacional, "y ahora otros son los que toman las decisiones y los que presionan al Gobierno". "A la Comunitat Valenciana se le ha levantado de la mesa donde se toman las decisiones importantes y solo se va a volver a sentar cuando gobierne Pablo Casado. Solo tendremos peso en la Comunitat Valenciana a nivel nacional cuando Pablo Casado entre por la puerta de la Moncloa y Pedro Sánchez y Ximo Puig salgan de ella", ha destacado.

García Egea, que ha recordado a Rita Barberá como "la mejor alcaldesa de España, ha explicado que a Puig "le preocupa el futuro en el PSOE y no el futuro en los valencianos". "Puig no es un buen político pero es un gran hermano, no es un buen presidente pero es un gran familiar, pues con sus hermanos sí se porta excepcionalmente bien", ha subrayado.

En la misma línea, la secretaria general del PP en la Comunitat Valenciana, Eva Ortíz, ha subrayado que en Castellón se ha "apagado la luz" desde que están PSOE y Compromís, "pero solo para la mayoría de los ciudadanos, pues para el hermano de Ximo Puig no se ha apagado la luz, con 2,3 millones de euros que se está embolsando de forma irregular. Hay que tener poca vergüenza mientras que cierra la hostelería, el comercio y todo lo que tiene que ver con el sector servicios y el empleo en esta provincia".

Ortiz, durante su intervención, ha enviado un abrazo a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, palabras a las que ha seguido un largo aplauso por parte de los asistentes al Congreso. "Sabe del cariño que le tenéis y sabe que cuanta con todos vosotros", ha dicho.

"ESCÁNDALOS"

Así mismo, García Egea ha manifestado que desviar la atención es la "táctica preferida" de la izquierda, "pues al gobierno de Ximo Puig le crecen los escándalos". Así, se ha referido a "la trama corrupta de Puig, que está siendo investigada por la Justicia", y al "escándalo" que "salpica" a la vicepresidenta del Consell Mónica Oltra "con esos abusos por parte de personas a una menor tutelada por su Conselleria".

"Este escándalo es uno de los más repugnantes de la democracia española y la negativa de Oltra a asumir sus responsabilidades políticas deja su feminismo y su capital político por los suelos", ha afirmado el dirigente del PP.

En su opinión, "la situación es insostenible" y, ha exigido la dimisión "irrevocable" de Oltra, "su cese inmediato por parte de Puig". "No hay más excusas, pero harán como si no ocurriera nada porque en la Comunitat Valenciana sus socios se están tapando mutuamente las vergüenzas", ha apuntado. García Egea ha destacado que "si Puig fuese hijo único y no tuviese el problema que tiene en casa, hubiera cesado ya a Oltra".

Por otra parte, Teodoro García Egea se ha referido al trasvase Tajo-Segura, señalando que "mientras Fernando López Mira y Juanma Moreno defienden con uñas y dientes el trasvase, Puig se pone de perfil y abandona a los regantes y agricultores". "En la guerra del trasvase hay un Botànic lacayo de Moncloa y un PP de la Comunitat Valenciana sediento de agua y luchador", ha subrayado.

También ha resaltado que los indicadores de la economía están "en rojo", y ha recordado los "450.000 desempleados y más de 60.000 trabajadores en ERTE en la Comunitat Valenciana, cuarta comunidad autónoma con una presión fiscal más alta". "La libertad implica que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos y no en las manos de Ximo Puig o de un gobierno autoritario", ha añadido.

García Egea, que ha asegurado que ayudará a Begoña Carrasco a ser la próxima alcaldesa de Castelló, ha manifestado que en Castellón hoy se recogen los frutos del trabajo hecho en los últimos años y que Marta Barrachina pondrá a Castellón "en el mapa".

Así mismo, el secretario general del PP ha pedido a los presentes "ilusión, capacidad de trabajo y entrega" para que el PP "vuelva a brillar en Castellón y sea una referencia en la Comunitat Valenciana y en España".