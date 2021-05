García Egea dice que si el PP estuviese gobernando no se habría producido la crisis con Marruecos

Critica la "dejación de funciones" del Ejecutivo: "Es difícil estar con un Gobierno que no sabe a dónde va"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este jueves que el líder del PP, Pablo Casado, se reunió la pasada semana con dos partidos marroquíes porque "vio venir esta crisis" con el país vecino y tuvo "mucha más visión" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A su entender, si el PP estuviese gobernando esto "no habría ocurrido".

El pasado 11 de mayo, Casado mantuvo sendas reuniones por vía telemática con Aziz Ajanuch, presidente del partido Reagrupamiento Nacional Independiente (RNI) y ministro de Agricultura y Pesca de Marruecos, y con Nizar Baraka, secretario general del Partido Istiqlal, a los que confirmó que pediría explicaciones al Gobierno por la "entrada irregular" en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, hospitalizado por coronavirus en España.

Al ser preguntado por el malestar en el Gobierno por esa reunión, García Egea ha señalado que esto "evidencia que Pablo Casado vio venir esta crisis antes que Pedro Sánchez". "Es una evidencia empírica y científica", ha abundado en una entrevista en La Sexta, que ha recogido Europa Press.

En este sentido, ha destacado que Casado tuvo "mucha más visión que Pedro Sánchez" porque si el presidente del Gobierno "hubiese hablado antes con Marruecos y hubiese tratado que la diplomacia imperara", hoy "la crisis no estaría". "Por tanto, me lleva también a pensar que si Pablo Casado hubiese sido presidente del Gobierno, esto no hubiera ocurrido", ha proclamado.

VIO A SÁNCHEZ "NERVIOSO" EN EL CONGRESO

En cuanto a si el PP apoya al Gobierno en esta crisis, García Egea ha señalado que su partido "está con el Gobierno para garantizar la seguridad de las fronteras y apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

"Pero en esta dejación de funciones que están haciendo durante todo este tiempo, es difícil estar con un Gobierno que no sabe a dónde va", ha enfatizado, para añadir que Casado utilizó un "tono impecable" en la sesión de control del Congreso y que fue Sánchez el que "pareció muy nervioso".

Según ha dicho, si se repasa esa sesión se verá que el presidente del Gobierno "empieza a elevar el tono y a gritar a Pablo Casado" mientras "trata con un cariño y una suavidad increíble a Inés Arrimadas y a los independentistas".

"Creo que Sánchez el día anterior tuvo un día duro y al ver que la oposición le tendía la mano y él era incapaz de cogerla, pues se puso nervioso y sobreactuó", ha manifestado, para recomendar al jefe del Ejecutivo que "coja la mano tendida" de Pablo Casado.

El secretario general del PP ha afirmado que Pedro Sánchez "va a pasar a la historia por ser el único presidente que no ha tenido un pacto con la oposición porque él no ha querido", ya que, según ha dicho, Casado sí le está "tendiendo la mano en los temas importantes".