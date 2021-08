García Egea insiste en aprobar ley de pandemias que permita "acabar con el desastre regulatorio" del Gobierno

Insta al Ejecutivo a actuar de forma "contundente" ante la subida del precio de la luz: "No ha aportado ni una solución este verano"

ALICANTE, 27 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha insistido en pedir al Gobierno la aprobación de una ley de pandemias que permita "acabar con el desastre normativo y regulatorio que el Gobierno ha impuesto para luchar contra el virus".

Así se ha manifestado García Egea en declaraciones a los medios en Torrevieja (Alicante), donde ha participado en el I Encuentro Popular Región de Murcia-Comunitat Valenciana junto al presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López-Miras, y el presidente del PPCV, Carlos Mazón.

El dirigente 'popular' ha criticado la estrategia del Ejecutivo central para hacer frente a la pandemia y ha defendido que "no puede ser" que los gobiernos autonómicos "tengan que estar esperando si el TSJ de turno avala o no las medidas". "Tuvimos 17 veranos, 17 navidades y 17 semanas santas distintas y no podemos seguir así. Los gobiernos necesitan una ley de pandemias", ha expresado.

Por otro lado, ha pedido al Gobierno de España que actúe de forma "rápida, contundente y eficaz" ante la subida del precio de la luz, que marca "récords" estos días, y ha criticado que el Ejecutivo central "no ha aportado ni un sola solución durante este verano para que la luz no siga escalando".

García Egea ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no haya dicho hoy ni una sola palabra sobre los autónomos, empresas, hosteleros y millones de hogares que se ven ahogados con la subida del precio de la luz".

De la misma manera, ha instado al Gobierno a que coja "la mano tendida" por el presidente del PP, Pablo Casado, para bajar el precio de la luz y para aprobar una ley de Pandemias".