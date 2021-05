García Egea: "Esta noche España pasará del estado de alarma a un caos"

Castellón, 8 may (EFE).- El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha afirmado que "esta noche España pasará del estado de alarma a un caos" pues el fin del estado de alarma no ha sido pactado con la oposición y las comunidades autónomas "no tienen unos indicadores que seguir".

Durante la clausura del XV Congreso Provincial del Partido Popular de Castellón, en el que Marta Barrachina ha sido elegida nueva presidenta provincial, García Egea ha asegurado este sábado, al comentar las recientes elecciones en la Comunidad de Madrid, que "el reloj de la Puerta del Sol ha iniciado la cuenta atrás del sanchismo, hoy sabemos que se le puede ganar al PSOE, lo hemos hecho en Murcia, Castilla León, Bruselas y Madrid, y lo vamos a hacer también en España".

El dirigente del PP ha resaltado que, para evitar el caos tras el fin del estado de alarma, el PP propuso "un plan con indicaciones concretas para que sirviera de guía a las comunidades autónomas pero no fue tenido en cuenta".

"En las próximas elecciones los españoles tendrán que decidir entre Partido Popular o un gobierno Frankenstein. Iniciamos en Castellón el camino de la reconquista, que pasa por el Palau de la Generalitat valenciana y acaba en el de la Moncloa, por eso es hora de empezar ya a trabajar" para conseguir ese objetivo, ha manifestado García Egea.

Sobre la reforma para implantar peajes en las autovías españolas, el dirigente del PP ha recordado que hace un año el ejecutivo quitó "el impuesto en la autopista AP-7 y ahora lo quieren poner en todas las carreteras". "Que saquen pecho ahora como lo hicieron antes", ha recalcado.

Según el secretario general del PP, "la Comunitat Valenciana ha sufrido mucho" durante los últimos años, sobre todo porque no ha tenido "voz propia a nivel nacional, pero tendrá peso cuando Pablo Casado entre por la puerta de la Moncloa".

Sobre el congreso del PP de Castellón, García Egea ha indicado que en España hay 2.800 alcaldes y 20.000 concejales del PP que trabajan día a día en su municipio, y que en Castellón son 69 alcaldes y 460 concejales; "esa es nuestra fuerza, es nuestro escaparate junto con nuestros afiliados. Esa es la gran base sobre la que construir un edificio que llegue desde el último pueblo de Castellón hasta la Moncloa", ha subrayado.