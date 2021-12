García Egea pide al PP centrarse en los problemas de la gente y ve anecdótico el debate sobre la foto Casado-Ayuso

Sobre la fecha del congreso del PP de Madrid, asegura que "se cumplirán los plazos" y "las normas"

VALENCIA, 2 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este jueves que este partido "tiene que estar centrado en resolver los problemas de la gente y en hacer frente a la nefasta política del presidente" del Gobierno de Pedro Sánchez. Tras insistir en que esos son "los dos únicos problemas que deben preocupar a los militantes y cargos públicos del PP", ha calificado de "cuestiones anecdóticas" el debate en torno a la foto de Pablo Casado e Isabel Díaz-Ayuso.

"Ningún otro tema debe ocupar ni un minuto de tiempo, ni de los militantes ni de los cargos públicos" 'populares', ha manifestado. En esta línea, García Egea ha apuntado que trabajará para que su formación esté centrada "en bajar el precio de la luz" y "de la cesta de la compra". "Y nada más", ha resaltado.

A su vez, Teodoro García Egea ha dicho que Pedro Sánchez debe esperar del PP "una oposición dura y contundente" que "no va a pasar ni una respecto a los abusos de poder que se están viendo" por parte del Ejecutivo central.

El responsable 'popular' se ha pronunciado de este modo en Algemesí (Valencia), durante la visita que ha realizado a la Cooperativa COPAL, preguntado por si en el encuentro este miércoles entre el presidente del PP, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, esta última hizo una "cobra" al líder nacional del partido.

En la visita a COPAL han participado también el presidente del Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV), Carlos Mazón; la secretaria general de esta formación y presidenta del PP en València, María José Catalá, y el presidente provincial del PP en Valencia, Vicente Mompó.

"Yo creo que la cobra que preocupa a los españoles es la cobra que Pedro Sánchez hace todos los días a los hogares españoles no dándoles soluciones para bajar el recibo de la luz y para que la cesta de la compra no se pague como si fuera la cesta de Navidad. Esa es la cobra que preocupa a los españoles", ha planteado García Egea, al ser preguntado por las informaciones acerca de si Ayuso le hizo la "cobra" a Casado en la foto de presentación del libro de Mariano Rajoy.

El secretario general del PP ha apuntado que "el Gobierno, en este momento, necesita ayuda para que no se hable de los temas que verdaderamente preocupan a los españoles" y ha subrayado que los 'populares' se van a dedicar a explicar "a los españoles que tenemos un proyecto para bajar la factura de la luz hasta un 20 por ciento" y "recaudar 9.000 millones de euros para poder aplicar directamente a la factura".

"Esa es la cobra que a mí me interesa, la que ha propiciado que cuando hayamos llevado esta reforma al Congreso, el Gobierno haya votado que no", ha añadido. Asimismo, ha hablado de "la cobra" propiciada cuando el PP ha llevado a la Cámara Baja "reducir el Gobierno a la mitad para eliminar impuestos a los españoles o evitar que se suban las cotizaciones sociales" y "el Gobierno ha dicho que no".

"CENTRADO EN LO IMPORTANTE"

Teodoro García Egea ha insistido en que "esas cobras que han impedido recudir el Gobierno a la mitad o la factura de la luz" son "las que verdaderamente" le "preocupan". Tras ello, ha expuesto, respecto a "los temas internos de partido" que se va a "seguir trabajando y a seguir diciendo a los españoles que el PP está centro en lo importante".

Preguntado de nuevo por la relación entre Casado y Díaz Ayuso y su reciente encuentro, ha respondido que su opinión "sobre los encuentros que tiene el presidente nacional con todos los presidentes autonómicos es una opinión positiva". "Nosotros somos un partido que está centrado en lo importante", ha insistido.

En esta línea, García Egea ha agregado que le preocupa que el PSOE, en autonomías como la valenciana esté "haciendo un trabajo de empobrecimiento de una comunidad importantísima y apareciendo o intentando aparecer como un partido que tiende la mano". Igualmente, ha apuntado que "en otros lugares, como en Andalucía" se ha visto que "PSOE y Vox votan conjuntamente para que no haya presupuestos" en ese territorio.

El responsable 'popular' ha lamentado que se vean "diferencias dentro del mismo partido que generan diferencias en la ciudadanía". Tras ello, ha considerado que "el resto de cuestiones" son "anecdóticas" y ha dicho que "no generan ningún impacto positivo ni negativo en la ciudadanía". Ha pedido al PSOE que "sus cuestiones internas no perjudiquen a los españoles como les está perjudicando en Andalucía".

Tras reiterar que su formación "está en lo importante", ha resaltado "el acuerdo de presupuesto en la Comunidad de Madrid" que "garantiza que va a seguir creando empleo, como lo hace Castilla y León, Murcia y Galicia".

CONGRESO EN MADRID

Por otro lado, preguntado por la fecha en la que se celebrará el congreso del PP de Madrid, García Egea ha indicado que "debe ser cuando esté aprobado, como está por junta directiva, el calendario". A continuación, ha aludido a otros congresos regionales del partido y ha apuntado que el 18 de diciembre tendrá lugar el de Aragón, para "elegir presidente al alcalde de Zaragoza".

"Hay 17 comunidades autónomas en las que el PP quiere dar la batalla de los españoles de la calle, que están hartos del Gobierno de España. Por lo tanto, debemos preocuparnos de la Comunitat Valenciana, de las Islas Baleares, de Aragón. El PP está en todos sitios, no solo en Madrid", ha agregado.

Teodoro García Egea ha aseverado que los 'populares' están en Madrid "con un proyecto de libertad que representan la presidenta, el alcalde --José Luis Martínez-Almeida-- y el resto de alcaldes de la comunidad autónoma". Se ha mostrado "muy orgulloso del trabajo que se está haciendo en toda España" desde el PP y ha asegurado que "se cumplirán los plazos" y "las normas".