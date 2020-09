García-Page asegura que le interesa que "a Madrid le vaya bien" con la COVID

Cuenca, 21 sep (EFE).- El presidente Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha manifestado este lunes que le interesa, como máximo responsable regional, que "a Madrid le vaya bien" con la COVID-19, ya que de esta circunstancia dependerá la evolución de la pandemia en la comunidad castellanomanchega.

Así lo ha manifestado el presidente regional durante una intervención abierta ante los medios de comunicación en Chillarón (Cuenca), donde ha inaugurado un centro pionero de espeleología y escalada ubicado en un antiguo silo de trigo.

"Mientras no vaya bien Madrid, nosotros seguiremos estando más en riesgo que quien está más alejado, no tiene vuelta de hoja", ha subrayado García-Page, quien ha resaltado que "hay más profesionales que nunca" en el ámbito sanitario que están dando "lo mejor de sí mismos" para "no arrugarnos".

Y ha apuntado que los indicadores sanitarios señalan que las cifras del entorno de Castilla-La Mancha más cercano a la Comunidad de Madrid se aproximan a los datos de barrios o núcleos concretos madrileños.

"Es una realidad", ha remarcado el presidente de Castilla-La Mancha, que ha considerado que el mapa del virus apunta que la movilidad del centro a la periferia, "obviamente" ha comportado una movilidad del virus.