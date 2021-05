García-Page considera la dimisión de Iglesias "trascendente y consecuente"

Cuenca, 5 may (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha manifestado este miércoles en Cuenca que la dimisión de todos sus cargos del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, es una noticia “muy trascendente” que va a condicionar todos los análisis políticos porque “traerá consecuencias imprevistas”.

En su intervención en la Diputación de Cuenca, donde ha recibido el Plan de Singular Interés del parque científico y tecnológico, García-Page ha felicitado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al PP madrileño por un resultado “incontestable” en las elecciones.

En todo caso, García-Page ha puesto el foco en la dimisión de Pablo Iglesias porque considera que “va a cambiar, y mucho, cualquier escenario de análisis que hagamos hoy, porque traerá consecuencias absolutamente imprevistas en el análisis político y social”.

Se ha mostrado convencido de que “están pasando cosas más importantes de las que pudiera parecer”, y ha augurado que “van a pasar cosas, va a haber cambios y movimientos”.

El presidente de Castilla-La Mancha ha dicho que la decisión de Iglesias es “consecuente” y también “una respuesta política al efecto que tuvo su irrupción en las política de Madrid” y, en este sentido, ha manifestado que “Iglesias ha condicionado mucho la política en España; cada uno tendrá su opinión de en qué sentido, creo que la mía ya la conocen, y ha condicionado por completo el panorama electoral en la comunidad de Madrid”.

García-Page ha comenzado su intervención sobre este asunto apuntando que “a ver cómo digo las cosas para que no se me vuelvan en contra, que me pasa de vez en cuando”, y también ha abogado por afrontar los cambios que se avecinan con “tranquilidad, serenidad y celebrando los éxitos del adversario cuando se lo merece, y sobre todo los propios”.