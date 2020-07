Garicano (Cs) dice que España deberá hacer reformas necesarias y los países frugales, asumir que les interesa un acuerdo

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, ha afirmado este lunes que en el Consejo Europeo, donde se negocia desde el viernes pasado el fondo de recuperación de la UE frente al impacto económico del coronavirus, el Gobierno español deberá comprometerse a emprender reformas que "hacen falta" desde hace tiempo, mientras que los denominados países frugales tendrán que asumir que a ellos también les beneficiaría que hubiera un acuerdo.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Garicano ha dicho que tiene esperanzas de que ese acuerdo "esté cerca", después de que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE terminaran este domingo la tercera jornada de negociaciones sobre el fondo de recuperación y el presupuesto comunitario y se vayan a reunir de nuevo este lunes por la tarde.

Respecto a los requisitos que plantean a España los frugales --Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia-- para acceder a esos fondos, el eurodiputado y economista ha indicado que estos países "van a exigir que esas reformas que hacen falta se hagan".

"Ha habido una exigencia de que no demos marcha atrás, de que no estemos todo el rato con tensiones populistas sobre cosas que no nos podemos permitir, que no podemos pagar", ha manifestado.

PROBLEMAS PENDIENTES DESDE HACE TIEMPO

Según ha señalado, España debería llevar a cabo cambios profundos en ámbitos como la transición verde, el mercado laboral o el sistema educativo. "Hay muchas reformas que España tiene pendientes de hacer desde hace diez o quince años", porque es un país que "lleva muchos años diagnosticado pero no resolvemos los problemas que tenemos", ha añadido.

Por otro lado, Garicano ha destacado que "los países que más se benefician del mercado único" europeo, "los más dinámicos en términos de exportaciones", son precisamente los denominados frugales, por lo que "a ellos también les interesa especialmente" que ese espacio "no se rompa" y que "sus exportaciones sigan llegando" a otros Estados miembros.

"Un acuerdo sería muy bueno para todos", ha concluido, subrayando que Europa necesita salir unida de la crisis generada por el coronavirus.