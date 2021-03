Garicano: Sánchez debe "reflexionar" sobre sus socios tras el resultado sobre el suplicatorio

Bruselas, 9 mar (EFE).- El líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, pidió este martes al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que "reflexione" sobre los socios que apoyan al Ejecutivo, después de que Unidas Podemos (UP) votase en contra de suspender la inmunidad que hoy perdieron los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí.

"En la votación más importante para España en esta legislatura, el gobierno ha sido abandonado, no sólo por Podemos, sino por todos sus socios de gobierno. Si eso no le hace reflexionar al señor Sánchez sobre el tipo de socios que se ha buscado, yo ya no sé qué le puede hacer reflexionar", dijo Garicano en una rueda de prensa para valorar el suplicatorio.

Garicano aseguró que el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, "ha puesto repetidamente en tela de juicio el funcionamiento de la justicia española", pero aseguró que "nadie, nadie se ha creído ni las sospechas generadas por Pablo Iglesias ni las mentiras de los separatistas".

El líder de Ciudadanos en la Eurocámara pidió que "lo de hoy no fuera una votación más, sino que supusiera un antes y un después para nuestro país, para España".

"¿Hasta cuándo van a tolerar que Podemos y el resto de sus socios dañen el buen nombre de España en el resto del mundo y en las instituciones europeas?", se preguntó Garicano.

Aseguró también que la decisión del pleno de la Eurocámara de levantarles la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí "supone una clara victoria para el Estado de derecho y la democracia española".

Según el resultado de la votación de ayer anunciado este martes, el levantamiento de la inmunidad de Puigdemont salió adelante por 400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones, mientras que el de Comín y el de Ponsatí prosperaron por 404 votos a favor, 247 en contra y 42 abstenciones

Garicano quiso subrayar que el voto salió adelante por una mayoría más amplia que la que logró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, al salir elegida, y la que hubo cuando se aprobó el fondo de recuperación post-Covid.