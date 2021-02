Garzón aboga por recuperar los principios del andalucismo, frente a los valores "reaccionarios" que gobiernan Andalucía

MÁLAGA, 28 (EUROPA PRESS)

El ministro de Consumo y coordinador general de IU, Alberto Garzón, ha abogado este domingo, 28 de febrero, Día de Andalucía, por recuperar los valores del andalucismo, al lamentar que actualmente "Andalucía es gobernada por principios que actúan contra natura, porque exaltan valores y principios reaccionarios, xenófobos, en algunos casos, privatizadores de lo común".

"Y esos no son los valores sobre los que se ha constituido el andalucismo, no son los valores que nos han llevado a nuestros símbolos", ha asegurado Garzón en un acto público en Málaga, convocado por las direcciones de IU y Podemos en la comunidad andaluza, bajo la marca de 'Unidas Podemos por Andalucía', para celebrar el Día de Andalucía.

Ha dicho que "el andalucismo tiene que ser mucho más que conmemorar el 28 de febrero o el 4 de diciembre, es esa lucha cotidiana por los derechos de las clases populares y trabajadoras", es, ha apuntado, "un proceso histórico, de relaciones sociales y que transciende a las generaciones presentes, con un hilo con el pasado y con el futuro". "No es solo conmemorar sino postular hacia el futuro", ha incidido.

Así, el coordinador de IU ha lamentado que en "determinadas instancias gobernadas por la derecha, como es la Junta de Andalucía, se conmemora el andalucismo, se pone la bandera andaluza, pero el día siguiente se sigue gobernando con la extrema derecha que niega las autonomías y que quiere que el andalucismo desaparezca bajo la idea homogénea de España".

"Eso es terrible para Andalucía y para España porque el andalucismo lo que está expresando, lo que hemos aprendido los andaluces a interiorizar es que se puede ser andaluz y español", ha dicho, criticando "esa idea reaccionaria de que solo existe España, que anula las diferentes identidades que coexisten".

También se ha referido al pin parental, asegurando que es "volver a la Andalucía del franquismo, de la negación de los derechos fundamentales, en la que se niega la realidad a una gran parte de Andalucía; es volver a ver los valores reaccionarios que niegan la diversidad de nuestra sociedad, gobernando y eso es triste".

Garzón ha destacado el papel que debe tener Andalucía "no como un objeto a liquidar como plantea la extrema derecha" sino que "puede dar una solución que mejore la vida de las personas en la región y en España". Esta, ha señalado, es la propuesta federal, "partiendo de los valores del andalucismo que no nacen de cero" y hablando del "día a día de nuestras vidas".

En este sentido, ha instado "a decirle a España que Andalucía está aquí, rechazando las propuestas reaccionarias y que nuestro propósito será siempre el de los derechos humanos, el mismo andalucismo de Blas Infante, de los andalucistas republicanos federales, de izquierda, el que ha vehiculado gran parte de las luchas de los movimientos sociales".

El coordinador federal de IU ha dicho que desde 'Unidas Podemos por Andalucía' "creemos que eso es factible" y se pretende "ponerle nombre a las cosas, poner un proyecto político": "Como decía Julio Anguita, programa, programa, programa, para que la gente entienda que las banderas nos mueven, nos emocionan, pero que el andalucismo va más allá, va de darle un contenido político, de transformación social y ecológica", ha dicho.

Así, ha apelado a la protección de los recursos naturales y a ser conscientes de que Andalucía "es de los territorios que más va a sufrir las consecuencias del cambio climático", frente a lo que el Gobierno andaluz "nos ofrece negar la realidad". Al respecto, ha aludido al decreto por el que se pueden obviar los informes de impacto medioambiental, lo que "expresa esa negación".

El ministro ha incidido en que el vector andaluz "es absolutamente progresista, de lucha por las libertades, por mejorar las condiciones de la clase trabajadora, de defender los derechos humanos" y ha señalado que el proyecto que tienen es "una Andalucía donde no haya paro, ni precariedad, donde se sea más iguales entre los propios andaluces".

Ha asegurado que desde el Gobierno central han puesto en marcha proyectos que van en esa línea, pero que tienen que ser completados, apuntando que con los fondos europeos "tenemos una oportunidad para modernizar nuestra tierra". "Que tomemos una trayectoria u otra depende de la voluntad política", ha dicho.

UNIDAS PODEMOS EN EL GOBIERNO

Por su parte, la secretaria de Estado de Igualdad y diputada en el Congreso por Cádiz, Noelia Vera, se ha mostrado convencida de que "las cosas van a salir" en Andalucía "porque es lo que se merece el pueblo andaluz" y porque "también se va a poder aquí" hacer lo que, ha dicho, ya está haciendo Unidas Podemos en el Gobierno central.

Así, ha indicado que "por muy duro que sea estar en una posición de Gobierno, no queda otra que ir para adelante", señalando lo aprendido "de lo bueno y lo malo" desde que hace algo más de un año Unidas Podemos "se infiltró en el Gobierno de España, porque así es como nos están tratando, como unos intrusos, que no tiene ningún tipo de derecho a estar ahí, que no hemos trabajado lo suficiente ni tenemos los suficientes conocimientos, no somos lo suficientemente casta para entrar en el Palacio para levantar las alfombras".

"Y por eso, porque nos consideran unos infiltrados que no tenemos derecho a estar ahí, posiblemente es el año en el que con más virulencia las cloacas del Estado se han organizado a base de rumores y golpes y bulos, pero, les guste o no, aquí seguimos", ha asegurado Vera, quien se ha preguntado "qué hubiese sido de Andalucía, de Málaga, del resto del país si no hubiéramos sacado adelante el ingreso mínimo vital, si no hubiésemos peleado los ERTE o un plan de contingencia durante el confinamiento para intervenir en situaciones de violencia machista".

Se ha mostrado orgullosa también del papel de la coalición entre IU y Podemos para "poner lo común en el centro"; "porque no puede haber más sentido de que Unidas Podemos forme parte del Gobierno".

Se ha referido a las palabras del líder de Podemos, Pablo Iglesias, y ha asegurado que "nadie se esperaba que por primera vez desde una posición de Vicepresidencia del Gobierno nada más que hace decir la verdad, que no hay democracia, en absoluto, sana y con salud, que nuestra democracia tiene limites".

"Y estando dentro del Gobierno es cuando nos damos cuenta de que no gobierna la clase política solamente, gobiernan los poderes mediáticos y económicos, que están haciendo presión para que las medidas que firmamos no se cumplan", ha manifestado Vera, quien ha indicado que "no es casualidad que vivamos en un continuo desgaste para poder sacar adelante lo que firmamos, un contrato con la gente".

Se ha referido a la Ley de Vivienda, señalando que "un día tenemos un ministro diciendo un día que estamos hablando de un derecho constitucional, pero que meses más tarde, qué habrá pasado, dice que no, que es un valor de mercado que hay que proteger". "De qué vamos a tener esa situación si no hay otros poderes", ha asegurado.