Garzón confía en que todo UP vote a favor de renovar el TC y replica que es el PP quien debe dar la cara por Arnaldo

Ve normal las "quejas" ante la propuesta del PP pero no le consta que haya diputados que se quieran desmarcar de la disciplina de voto

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, confía en que todo el grupo parlamentario de Unidas Podemos votará a favor de la renovación del Tribunal Constitucional y que es el PP, y no el espacio confederal, el que debe "dar la cara" y explicar por qué presenta un candidato como el jurista Enrique Arnaldo, que está "muy lejos" de la imparcialidad que debe regir entre los miembros de este órgano.

También ha apuntado, en declaraciones en los pasillos del Congreso, que es "normal" y "razonables" que existan "quejas" por parte de algunos diputados de su grupo al tener que ratificar esta propuesta de "esta naturaleza", pues evidencia que el PP no ha estado a la altura de las circunstancias, pero no le constan que haya parlamentarios que se desmarquen de la línea fijada.

Y es que por responsabilidad, según ha ahondado, deben votar a favor para corregir el "sesgo reaccionario" que, a su juicio, marca la composición actual del alto tribunal, dado que la alternativa a ello es la no renovación y el boqueo del TC.

Así lo ha manifestado el también coordinador federal de IU respecto a las crítica de varios socios parlamentarios del Ejecutivo, como ERC o Más País, por su posición de apoyar la ratificación mañana en la Cámara Baja a la terna de nuevos candidatos al TC, entre los que figura Arnaldo.

También las diputadas de Unidas Podemos, Gloria Elizo y Meri Pita, han publicado un articulo de opinión conjunto en 'El Periódico de España' en el que incluir a Concepción Espejel y Enrique Arnaldo en el TC es incluir una "estrategia partidista de combate político" que no aceptan. Además, tildan de "inasumible" el precio a pagar en términos políticos de regeneración democrática, aunque no especifican en esa columna el sentido de su voto en la sesión plenaria en el Congreso de este jueves.

ES RAZONABLE LAS QUEJAS

Sobre el caso concreto de estas dos diputadas y si teme que se rompa la disciplina de voto mañana, el titular de Consumo ha señalado que nadie en las reuniones y debates dentro de Unidas Podemos ha manifestado que no vaya a apoyar la terna de candidatos. Eso sí, ha dicho que "no es censurable" que publiquen su opinión ante las propuestas del PP.

"Toda la gente de Unidas Podemos somos consciente de que no es nuestro candidato", ha insistido para indicar que en Unidas Podemos impera la creencia de que es la "mejor opción disponible" ante el "bloqueo" que ha ejercido la derecha y que dura ya "mucho tiempo". En consecuencia, En consecuencia, ha explicado que no le consta que ningún parlamentario de su grupo vaya a votar en contra, aunque ha especificado que el sufragio mañana es secreto.

ASENS: MEJOR UN ACUERDO QUE EL BLOQUEO

De esta forma, Garzón ha alegado que es el PP el que debe dar explicaciones de la trayectoria de Arnaldo y ha reivindicado que el espacio confederal está "muy orgulloso" de los candidatos que propone el Gobierno de coalición.

Mientras, el presidente del grupo parlamentario en el Congreso, Jaume Asens, ha reiterado que votarán con la nariz tapada por "responsabilidad", dado que es "mejor un acuerdo" para renovar que no tenerlo. Sobre si cabe la posibilidad de que no se respete la disciplina de voto mañana en el espacio confederal, Asens ha respondido: "no lo sé".