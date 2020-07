Garzón lamenta salida de anticapitalistas de Podemos y espera acuerdo IU-Rodríguez: "Es erróneo fragmentar la izquierda"

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha indicado este viernes que discrepa "enormemente" de la decisión que ha tomado Izquierda Anticapitalista de salirse de Podemos, al tiempo que ha lamentado que ahora la marca Adelante Andalucía esté "capturada por unos intereses muy específicos", mientras ha confiado en que finalmente haya acuerdo entre IU Andalucía y la líder andaluza de anticapitalistas, otrora coordinadora de Podemos Andalucía Teresa Rodríguez, porque "es un error seguir fragmentando el espacio de la izquierda".

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Garzón se ha pronunciado así acerca de la problemática por el control de la marca de Adelante, después de que la dirección de IU Andalucía haya reclamado públicamente a Rodríguez que retire Adelante del registro de partidos del Ministerio del Interior pues entienden que "dificulta la unidad de la izquierda que los dirigentes de Anticapitalistas tengan en exclusiva las riendas de Adelante".

Advirtiendo de que el país atraviesa por un momento en el que "hay una amenaza reaccionaria por el crecimiento de la extrema derecha", el también ministro de Consumo ha incidido en que en un momento así "es importante que las diferentes izquierdas sepamos trabajar de manera conjunta", y de hecho ha puesto el ejemplo del Ejecutivo central que comparten el PSOE y Unidas Podemos (IU y Podemos), apuntando que "en Andalucía se tienen que tomar lecciones", pero que este territorio tiene sus singularidades "y serán los compañeros los que decidan cómo organizarse".

No obstante, Garzón, como ha hecho desde que fue nombrado líder federal de IU, ha vuelto a insistir en la unidad de la izquierda porque "hay que pensar más en lo que nos une que en lo que nos separa" ya que lo contrario, "la actitud de quienes plantean que si no hay acuerdo forman un partido aparte, no es positiva ni da rédito". "La gente valora la unidad, especialmente en momentos así, no podemos hablar de dividir más la izquierda mientras crece la extrema derecha, es una irresponsabilidad enorme", ha apostillado.

Preguntado por el nombre que debe tener la confluencia en Andalucía, el ministro ha dicho que el nombre "es lo de menos" y que lo importante es que Podemos e IU "tienen fortalecidas sus relaciones en Andalucía y, a partir de ahí, tenemos que construir un proyecto que tiene una singularidad como es la andaluza, porque Andalucía tiene su propia identidad". Así, ha apuntado que IU es una organización federal y el nombre "será lo que decidan los compañeros de Andalucía".

"SI UNA PARTE SE EMPEÑA EN IR EN SOLITARIO, NO VAMOS A OBLIGARLA"

"Espero que al final se pueda llegar a un acuerdo y entendimiento que anteponga los intereses de la clase trabajadora andaluza por encima de cualquier otra consideración", ha abundado Garzón, que avisa de que "con un gobierno de PP-A y Cs apoyado por la extrema derecha, no puede ser que la izquierda esté mirándose el ombligo".

Garzón ha sostenido que "las dos organizaciones más importantes de la izquierda del Estado, como son Podemos e IU en Andalucía, trabajan codo con codo y, a partir de ahí, sumamos", de modo que cree que "la gente que ha participado en esa experiencia pero que ahora se ha querido ir a otros espacios, como Teresa Rodríguez, deben formar parte de lo que estamos construyendo, porque defendemos la unidad, pero eso sí, la unidad solo se construye si las dos partes quieren, si hay una que está empeñada en ir en solitario, no vamos a obligar a nadie".

En cualquier caso, defiende que las discrepancias deben mantenerse dentro de un tono de cordialidad, de educación, "en el que seamos capaces de llegar a acuerdos, pero que si no se llegan no nos convirtamos en enemigos" porque "es importante que no perdamos el foco".

Tras mostrarse satisfecho con la labor de la gente que ha trabajado con Adelante Andalucía, Garzón ha dicho que "es una pena" que ahora ese nombre "aparezca como capturado por unos intereses muy específicos, pero esa gente que ha trabajado incansablemente se merece un reconocimiento enorme y va a ser parte de lo que venga, que es la colaboración, el eje entre Podemos e IU".

"La unidad es un fenómeno nuevo en nuestro país y tenemos que fortalecerlo, veremos cómo se cristaliza la relación en el grupo parlamentario, pero será primero los militantes de IU y de Podemos en Andalucía los que decidan hacia dónde quieren ir", ha zanjado el líder federal de IU.