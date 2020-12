Garzón pide prepararse porque la derecha judicial "va a disparar" a Iglesias

Madrid, 5 dic (EFE).- El coordinador federal de IU y ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha pedido este sábado prepararse porque la "derecha judicial" va a "disparar" contra el Gobierno y en especial contra el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

"Es importante que lo tengamos en cuenta para estar preparados ante cualquier escenario y seguir defendiendo nuestras conquistas; nos van a atacar y necesitamos estar fuertes", ha dicho Garzón en su intervención en la reunión de las direcciones de IU, los comunes y Podemos celebrada esta mañana, dos días después de la aprobación de los presupuestos.

El coordinador federal de IU ha puesto como ejemplo a los países de América Latina donde "la derecha judicial ha sido el instrumento de combate" frente al avance de las fuerzas progresistas y ha pedido asumir que en España puede suceder lo mismo.

Y ha advertido que esos ataques no vendrán por parte de "nostálgicos" -ha dicho en referencia a los militares retirados- sino por una derecha judicial "absolutamente reaccionaria". "Van a atacar a Iglesias", ha avisado.

La alcaldesa de Barcelona y dirigente de En Comú Podem, Ada Colau, ha insistido por su parte en su intervención en la idea de que estas navidades se apoye al comercio local que sostiene al país con el pago de impuestos en lugar de comprar en grandes plataformas como Amazon.

Y por otro lado ha aplaudido que finalmente se haya impuesto "el sentido común" de parar los desahucios, aunque ha lamentado que esa medida no haya llegado antes: "Ojalá hubiéramos podido parar los desahucios antes, pero estamos en minoría".

No obstante, la alcaldesa ha pedido no renunciar a la defensa del derecho a una vivienda digna en el marco de la elaboración de la Ley de Vivienda. "El lobby inmobiliario especulativo es muy potente y sabemos que el PSOE es muy sensible a esas presiones", ha lamentado.

También en representación de los comunes la candidata a la Presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach, se ha comprometido a seguir trabajando "por la libertad de los presos políticos" y a luchar por un país más justo y más solidario en el que los distintos territorios se miren "de tú a tú".