El fiscal general sabía las irregularidades Odebrecht en Colombia desde 2015, según un testigo

El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, conocía desde 2015, antes de asumir el cargo, las irregularidades en la licitación para la construcción de la carretera Ruta del Sol II, adjudicada a un consorcio liderado por la constructora brasileña Odebrecht, reveló un testigo.

La información la dio el ingeniero Jorge Enrique Pizano en una entrevista grabada en agosto y emitida anoche por Noticias Uno, cuatro días después de su fallecimiento por un paro cardiaco.

"Yo le informé (a Martínez) que había unos contratos irregulares en la concesionaria", afirmó Pizano, quien era testigo del caso de sobornos de la compañía brasileña en Colombia.

Pizano era en 2015 responsable del control financiero de la Ruta del Sol II, que comunica el centro con el norte del país, por parte de la Corporación Financiera Colombiana S.A. (Corficolombiana), involucrada en la obra a través de Episol S.A.S.

En esa época el hoy fiscal era abogado del conglomerado bancario Grupo Aval, que a su vez es socio mayoritario de Corficolombiana.

Tanto el Grupo Aval como Corficolombiana hacen parte de un conglomerado mayor del industrial Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien ocupa el puesto 123 entre los más ricos del mundo según la lista anual de multimillonarios de la revista estadounidense Forbes difundida en marzo pasado.

Los sobornos que pagó Odebrecht en Colombia para garantizar la entrega de contratos en la Ruta del Sol II ascendieron a 84.000 millones de pesos (unos 28,62 millones de dólares), confirmó en julio del año pasado la Fiscalía.

En el informe de Noticias Uno se divulgó una conversación telefónica que grabó Pizano en agosto de 2015 con Martínez, en la que el hoy fiscal manifestó que estaban "metidos" en un problema en el que no sabían si sus socios de Odebrecht le estaba dando dinero a "los paramilitares" o pagando coimas al Gobierno colombiano.

"No sabemos si es que le están dando plata a los paramilitares, si hay corrupción, se la están robando ellos (...) La tesis que estamos trabajando (es que) no sabemos si están pagando coimas desde aquí a gobiernos extranjeros y no sabemos si están pagando coimas aquí al Gobierno colombiano", afirmó Martínez entonces, según un audio divulgado por Noticias Uno.

Frente a esta situación, el fiscal aseguró hoy en un comunicado que Pizano le llevó en el segundo semestre de 2015 los resultados de unas investigaciones sobre contratos del consorcio Ruta del Sol porque en la "administración" del proyecto no le pusieron cuidado.

"Le pregunté al doctor Pizano si podía asumirse que se trataba de 'coimas', a lo cual me contestó 'hombre, pues no tengo certeza'. De hecho, una de las hipótesis que contemplaba Jorge Enrique Pizano era que se trataba de pagos a 'paramilitares'. La duda que le asistía explica la razón por la cual no presentó denuncia alguna ante las autoridades", recalcó.

Martínez, que es fiscal general desde agosto de 2016, añadió que solo fue en 2017 cuando se "estableció con certeza" que lo hallado por Pizano estaba relacionado con coimas pagadas por Odebrecht y afirmó que por estar impedido no ha actuado como fiscal en la investigación.

"Me declaré impedido en la oportunidad debida y así lo aceptó la Corte Suprema de Justicia. El doctor Jorge Enrique Pizano nunca fue investigado por la Fiscalía en relación con este asunto", concluyó el funcionario.

El pasado 6 de noviembre, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, que representan al Estado en el proceso contra Odebrecht, rechazaron una oferta por 106.000 millones de pesos (unos 33,8 millones de dólares) de la compañía brasileña como indemnización por los perjuicios causados por corrupción y para frenar los procesos fiscales y disciplinarios abiertos en su contra.

Las revelaciones de la entrevista del fallecido Pizano han causado revuelo en Colombia, donde congresistas de diferentes partidos han pedido que se ahonde la investigación de lo sucedido con Odebrecht.