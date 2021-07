Génova niega que Albert Rivera asesore a Casado

Madrid, 6 jul (EFE).- La dirección nacional del PP ha negado este martes que el exlíder de Ciudadanos Albert Rivera asesore a su presidente, Pablo Casado, y que se haya barajado incluir su nombre en la lista el electoral, mientras que se mantiene abierta la posibilidad de que acuda la Convención Nacional.

Fuentes de la dirección del PP han expresado una negativa rotunda a la posibilidad de que Rivera vaya a convertirse en asesor de los populares y niegan también una interlocución continua, que apuntan varios medios, entre Casado y el fundador de Ciudadanos.

Como ha hecho el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, en una entrevista con Radio Nacional, desde Génova 13 insisten en que la relación laboral entre Casado y Rivera se circunscribe a los recursos que para el PP ha elaborado el bufete de abogados en el que trabaja Rivera.

Los populares no cierran en cambio la posibilidad de que Rivera participe en la Convención Nacional del próximo mes de octubre, que Casado pretende abrir a expertos y representantes de la sociedad civil que no se asocien con el partido conservador.

Argumentan que, por respeto a las mesas preliminares, como la que hoy ha abordado desde El Escorial la propuesta económica del PP, no pueden revelar quien participará en la convención, a la que sí se ha invitado a los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy.

"No es cierto que Albert Rivera sea asesor del Partido Popular. No es cierto que haya ningún tipo de relación laboral en ese sentido", ha señalado Montesinos, que reconocido, no obstante, que las relaciones entre ambos políticos son "buenas" en lo personal.

"Más allá de eso, de esa buena relación personal, y más allá de esa relación con respecto al bufete, Rivera no es asesor del PP", ni "asesor de cabecera" del líder del Partido Popular, que toma las decisiones "en el seno de la dirección nacional con Pablo Casado al frente", ha subrayado.

Además, los populares mantiene la alusión a que el PP es un partido de "puertas abiertas" cuando se les pregunta si querrían sumar a Rivera a la "familia del PP". Su hoja de ruta, insisten, es "reunificar a todo el voto del centro derecha en torno al PP".

Preguntado si hay pacto en Granada para el relevo de la alcaldía por parte de Ciudadanos, Montesinos ha recalcado que "el PP de Granada tiene autonomía para tomar las decisiones que considere que sean mejor para los granadinos".