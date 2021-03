Génova ve un "grandísimo acierto" que Escudero sea el número 2 de Ayuso

Madrid, 26 mar (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha señalado que es un "grandísimo acierto" la incorporación del consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, como número dos de la lista de la candidatura de Isabel Díaz Ayuso a las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo.

"El papel que ha desarrollado el consejero de Sanidad liderando la lucha contra la pandemia en la Comunidad de Madrid ha sido fundamental...es una decisión acertada y es una persona con largo recorrido en el PP de Madrid y con amplio reconocimiento", ha señalado en declaraciones en el Congreso.

Gamarra también ha valorado la incorporación del exdiputado de Ciudadanos de las Cortes valencianas Toni Cantó al PP de Madrid y ha puntualizado que su inclusión en la lista de Ayuso es una decisión que le corresponde a la presidenta madrileña, aunque ha negado que exista cualquier problema vinculado al empadronamiento.

"No hay ningún tipo de problema, es una decisión política su incorporación y esto ya lo ha avanzado el PP de Madrid", ha recalcado al tiempo que ha negado que haya malestar entre Génova y la presidencia de la Comunidad en torno al encaje de Cantó en la lista de la candidata.

"No me consta que haya ese malestar y personalmente me gusta (el fichaje de Toni Cantó) porque todo lo que sea sumar y aportar es positivo, para el PP y para consolidar el proyecto de centro derecha que España necesita como alternativa a Sánchez en la Moncloa", ha señalado Gamarra que ha incidido en que para que esta alternativa sea posible y real "el proyecto del PP tiene que ampliarse y sumar mucha gente.

Ha reiterado que la decisión de que Cantó se incorpore desde una posición de independiente es una "decisión fantástica y muy acertada".